Durante l’evento Spring Loaded di ieri, 20 aprile, Apple ha finalmente presentato i tanto attesi AirTag. Come ogni prodotto realizzato dal colosso di Cupertino, ci si aspetta una completa integrazione con tutto l’ecosistema dei prodotti Apple, con buona pace invece per chi utilizza ad esempio uno smartphone Android.

Supporto basilare per Android

Ma, come gli utenti muniti di smartphone Android possono utilizzare le AirPods per ascoltare musica – con gli scontati malus dovuti all’assenza di uno smartphone iOS -, una pagina di supporto di Apple svela che gli AirTag possono essere “letti” anche da uno smartphone Android munito di modulo NFC.

Infatti, nel momento in cui un AirTag venisse perso e impostato in modalità “Lost Mode“, un utente munito di smartphone Android può avvicinare il dispositivo per visualizzare un messaggio personalizzato lasciato dal proprietario dell’AirTag perso.

“Tocca e tieni premuta la parte superiore del tuo iPhone o smartphone compatibile con NFC sul lato bianco dell’AirTag. Tocca la notifica che appare. Si apre un sito Web che fornisce informazioni sull’AirTag, incluso il numero di serie. Se il proprietario lo ha contrassegnato come smarrito, potresti visualizzare un messaggio con informazioni su come contattare il proprietario. Puoi contattare il proprietario per fargli sapere che hai trovato il suo AirTag. È possibile visualizzare un messaggio in modalità smarrito su qualsiasi smartphone compatibile con NFC, come un iPhone o un telefono Android.”

Gli AirTag saranno disponibili in Italia a partire dal 23 aprile al prezzo di 35 euro per un singolo dispositivo e 119 per la confezione da quattro.