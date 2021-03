Vodafone continua la proposta con cui permette di provare la sua rete a 5 euro per il primo mese. Ne avevamo parlato circa una settimana fa, quando l’iniziativa era ufficialmente partita. Prova Vodafone prevede un costo di accesso di 5 euro, che include attivazione e costo della SIM e il primo mese dell’offerta.

La proposta è sicuramente allettante, se, per esempio, volessimo provare Vodafone Special 100 Digital Edition, che altrimenti costerebbe 9,99 al mese. Le altre offerte compatibili con questa prova sono Vodafone Special Unlimited da 7 euro al mese e Vodafone Special Unlimited Limited Edition, da 6,99 euro al mese. Per tutte queste offerte si può fare la prova per il primo mese a 5 euro e poi verrà applicato rispettivamente il prezzo adeguato.

Vodafone Special 100 Digital Edition offre minuti ed SMS illimitati in Italia, con 100 giga di traffico internet in 4G ed è attivabile dai nuovi clienti che richiedono la portabilità da Iliad, Fastweb Mobile, PosteMobile ed altri MVNO. Similmente, Vodafone Special Unlimited prevede minuti ed SMS illimitati in Italia e 50 giga di traffico internet in 4G per gli utenti provenienti da operatori MVNO. Infine, Vodafone Special Unlimited Limited Edition è un’offerta identica a quella precedente ma può essere attivata da chi proviene da CoopVoce, Tiscali, Rabona Mobile, Plintron.

Le offerte non sono attivabili da chi proviene da operatori semivirtuali come Kena Mobile, ho. Mobile e Very Mobile, a meno che non arrivi un SMS che lo proponga. Nel caso di superamento dei giga disponibili, la navigazione verrà bloccata e sono inclusi i servizi Chiamami & Recall e la Vodafone Happy Black. Nel caso vogliate utilizzare un metodo di pagamento con carta di credito o conto corrente, Vodafone garantisce un prezzo bloccato per 24 mesi dall’attivazione. Il piano base è Vodafone 25 New.

