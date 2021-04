Instagram inizierà quest’oggi un nuovo test che riguarda i like. La piattaforma social è effettua test a riguardo già dal 2019 e questa volta sarà data la possibilità all’utente di decidere se vedere i “mi piace” dei post altrui o meno. Anche su Facebook dovrebbe essere effettuato un test simile. Instagram sostiene di aver abbassato la priorità di questi test per via del Covid-19, in quanto la compagnia ha cercato di concentrarsi sul supporto alla sua community.

Questo tipo di test nel 2019 è iniziato per una presa di coscienza dell’azienda, che ha voluto valutare le molte opinioni riguardanti la pressione sociale che i like comportano. Originariamente l’idea era quella di nasconderli per ridurre l’ansia e l’imbarazzo provocati dalla pubblicazione di contenuti sul social. I giovanissimi infatti tengono molto a ciò che i coetanei pensano di loro e a volte capita che cancellino dei post perché non hanno ricevuto “mi piace” a sufficienza.

Inoltre, la rimozione del conteggio dei like mirava a diminuire quella sorta di mentalità da gregge che porta molte persone a mettere mi piace a post o contenuti pubblicati da persone già famose piuttosto che giudicare i contenuti da sé o cercarne sempre di nuovi. Come sempre per cambiamenti così polarizzanti, si sono fatti sentire anche tutti quelli che non erano d’accordo con le tesi espresse in precedenza.

Diverse persone sostenevano di voler essere a conoscenza di ciò che al momento è popolare, giudizio che ovviamente è più difficile dare senza poter vedere il numero di like. Questo tipo di argomentazioni viene portato avanti soprattutto da chi con Instagram lavora, con il rischio di vedere inficiata la propria capacità di comunicare il proprio valore ai brand e agli inserzionisti. Per queste persone un livello di coinvolgimento più basso ai loro post può portare loro a guadagni minori.

Comunque la pensiate, il nuovo test è al momento disponibile soltanto per un numero ridotto di membri a livello globale. La nuova opzione si trova nelle impostazioni dell’app e non è dato sapere per quanto tempo e per quante persone sarà testato. C’è qualche possibilità che il test sui like di Instagram possa avere un impatto ma visti gli interessi monetari e di popolarità è molto probabile che non porti grandi differenze nell’utilizzo del social.