Aggiornamenti in distribuzione per tre smartphone Android, ai quali si aggiungono anche lo smartwatch Huawei Watch GT 2 e le cuffie Huawei FreeBuds 4i, queste ultime al loro primo update. Andiamo a scoprire le novità per Huawei Mate 30 Pro, Huawei P Smart (2019), Realme 8 Pro e per i due wearable.

Novità aggiornamento Huawei Mate 30 Pro

Partiamo dagli smartphone con Huawei Mate 30 Pro, che sta ricevendo un aggiornamento software in queste ore a partire dall’Asia. Le novità della versione EMUI 11.0.0.180 non sembrano particolarmente numerose: oltre ai classici perfezionamenti generici arrivano le patch di sicurezza di marzo 2021, con la correzione di 2 vulnerabilità critiche e di tante altre di minore entità.

Il peso dell’update è di circa 270 MB, quindi non dovrebbe volerci troppo per il download e l’installazione. Lo smartphone potrebbe ricevere nei prossimi mesi HarmonyOS: la fase open beta dovrebbe infatti aprirsi già in queste settimane.

Novità aggiornamento Huawei P Smart (2019)

Novità simili per Huawei P Smart (2019), uno smartphone di fascia decisamente più bassa e anche con qualche mese in più sulle spalle. Per lui sono in distribuzione le patch di sicurezza di febbraio 2021 in compagnia della versione EMUI 10.0.0.296, con la correzione di 2 vulnerabilità critiche e di diverse altre di livello alto e medio.

La mancanza di novità di grosso peso è certificata anche dal peso dell’aggiornamento, che in questo caso è di soli 114 MB.

Novità aggiornamento Realme 8 Pro

Realme 8 Pro è uno smartphone appena sbarcato sul mercato: il lancio è avvenuto alla fine del mese di marzo (in fondo trovate la nostra recensione), ma è già arrivato il momento di accogliere un ulteriore aggiornamento software. In distribuzione la build RMX3081_11_A.28, che porta con sé la correzione a un problema di rete, alla sparizione dell’icona di sblocco con sensore di impronte e alle prestazioni scarse con poca batteria, con l’aggiunta di ottimizzazioni ai video registrati con la fotocamera posteriore.

Le patch di sicurezza di aprile 2021 sono invece già disponibili, visto che sono arrivate con un precedente update.

Novità aggiornamento Huawei Watch GT 2 e Huawei FreeBuds 4i

Non solo smartphone però, perché sono in rollout anche aggiornamenti per Huawei Watch GT 2 e Huawei FreeBuds 4i. Lo smartwatch sta ricevendo la versione 1.0.12.12 con le seguenti novità:

supporto al download di nuove watch face attraverso l’app Huawei Health su iOS

l’app meteo permette di vedere nuove informazioni come l’orario di alba e tramonto, le maree e la fase lunare

aggiunto l’avviso di maltempo per l’app barometro

ora è possibile visualizzare i valori minimi e la cadenza (RPM) durante l’allenamento con macchina ellittica

ottimizzazione della stabilità del sistema

Le cuffie Huawei FreeBuds 4i si aggiornano invece alla versione 1.9.0.138 con un update di 1,19 MB e novità importanti: troviamo infatti il supporto a dispositivi non Huawei e miglioramenti al processo di ricarica e alla stabilità della connessione Bluetooth.

Come aggiornare Huawei Mate 30 Pro, P Smart (2019), Watch GT 2, FreeBuds 4i e Realme 8 Pro

Huawei Mate 30 Pro, Huawei P Smart (2019) e Realme 8 Pro possono essere aggiornati attraverso le impostazioni di sistema: i nuovi firmware sono in distribuzione, ma non sono necessariamente già disponibili in Italia e potreste dover attendere ancora qualche giorno.

Per aggiornare Huawei Watch GT 2 e Huawei FreeBuds 4i è invece necessario passare dalle applicazioni Huawei Health e AI Life, utilizzando lo smartphone collegato ai wearable.

