Scopriamo insieme le ultime anticipazioni su alcuni smartphone in arrivo nelle prossime settimane come Sony Xperia 1 III e Sony Xperia 10 III, OPPO Reno6, Reno6 Pro e Reno6 Pro+, OPPO A74 e A74 5G.

Sony Xperia 1 III e Sony Xperia 10 III in nuove immagini

In attesa della presentazione ufficiale di Sony Xperia 1 III e Xperia 10 III, in programma per il 14 aprile, i due nuovi smartphone del produttore nipponico sono stati nelle scorse ore protagonisti di un’altra apparizione in Rete in una serie di immagini che ci confermano quello che dovrebbe essere il loro design.

Le immagini provengono dal produttore di accessori Olixar e per quanto riguarda Sony Xperia 1 III ci permettono di notare che l’aspetto è molto simile a quello del suo predecessore, con la principale differenza rappresentata dal comparto fotografico posteriore (che può contare su un obiettivo periscopico).

Tra le altre feature vi sono un tasto fisico aggiuntivo sulla parte laterale (come quello di Sony Xperia Pro), l’ingresso jack audio da 3,5 mm e un display OLED 4K da 6,5 pollici.

Passando a Sony Xperia 10 III, tra la sue feature vi dovrebbero essere un display da 6 pollici, un processore Qualcomm Snapdragon 765G con supporto alla connettività 5G e un design molto simile:

Infine, ecco alcune immagini dei due telefoni con le custodie di Olixar:

Ecco le presunte principali feature di OPPO Reno6, Reno6 Pro e Reno6 Pro+

Dalla Cina arrivano le prime indiscrezioni sulla serie OPPO Reno6, che dovrebbe poter contare su almeno tre modelli: alla versione “normale”, infatti, si dovrebbero affiancare una versione Pro e una Pro+.

OPPO Reno6 dovrebbe vantare un display a 90 Hz e un processore MediaTek Dimensity 1200, OPPO Reno6 Pro un processore Qualcomm Snapdragon 870 e OPPO Reno6 Pro+ un display a 120 Hz e un processore Qualcomm Snapdragon 888.

Tutti e tre i modelli dovrebbero inoltre avere una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 65 W e una fotocamera con sensore primario Sony IMX789.

OPPO A74 e OPPO A74 5G lanciati in Asia

OPPO A74 è stato lanciato in alcuni mercati asiatici in versione 4G e 5G con prezzi pari, al cambio, a circa 210 euro e 250 euro.

OPPO A74 4G può contare su un processore Qualcomm Snapdragon 662, un display AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria integrata, una fotocamera frontale da 16 megapixel, una tripla fotocamera posteriore (con sensore primario da 48 megapixel, di profondità da 2 megapixel e macro da 2 megapixel), un sensore per le impronte digitali nello schermo, una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 33 W) e interfaccia ColorOS 11 basata su Android 11.

OPPO A74 5G ha un display da 6,5 pollici con refresh rate a 90 Hz, un sensore per le impronte digitali sulla parte laterale della scocca, un processore Qualcomm Snapdragon 480 5G, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria integrata, una fotocamera frontale da 16 megapixel, una quadrupla fotocamera posteriore (con sensore primario da 48 megapixel, ultra grandangolare da 8 megapixel e due sensori da 2 megapixel), una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 18 W) e interfaccia ColorOS 11.1 basata su Android 11.

Restiamo in attesa di scoprire se e quando saranno lanciati in Europa.