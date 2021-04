Huawei Store è il punto di riferimento del colosso cinese per la vendita online dei tanti dispositivi sviluppati e quest’oggi, per festeggiare il primo anno di Huawei Store, l’azienda svela un gran numero di offerte e promozioni da non lasciarsi scappare.

Tante offerte da non lasciarsi scappare

Iniziamo con le cuffie true wireless Huawei FreeBuds 4i Red Edition disponibili in pre-ordine in questa particolare colorazione e da venerdì 9 aprile pronte ad essere acquistate al prezzo euro con in omaggio la smartband Huawei Band 4. “Tra i valori che da sempre ci contraddistinguono c’è la customer centricity, una filosofia che riassume la volontà di fare scelte strategiche mantenendo le esigenze del consumatore come punto cardine e guida“, sottolinea Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei CBG Italia. “E in un periodo in cui il ruolo della tecnologia è ancora più cruciale per rimanere connessi gli uni agli altri siamo lieti di celebrare un così importante traguardo con offerte esclusive per i clienti del nostro e-commerce“.

Le celebrazioni del primo anniversario vedono anche l’arrivo di un concorso dedicato per la vincita di 50 auricolari Huawei FreeBuds 4i per chi si iscrive alla newsletter oppure commenta su questo thread su Huawei Community. Oltre alle cuffie true wireless, Huawei permette anche di risparmiare acquistando le Anniversary Box in edizione limitata, tra cui:

Huawei Limited Edition Music Box al prezzo di 309 euro invece di 696,80 euro contenente Huawei Nova 5T, lo smartwatch Huawei Watch Fit e gli auricolari Huawei FreeBuds 3i;

invece di 696,80 euro contenente Huawei Nova 5T, lo smartwatch Huawei Watch Fit e gli auricolari Huawei FreeBuds 3i; Huawei Limited Edition Sport Box al prezzo di 169 euro invece di 406,80 euro contenente lo smartwatch Huawei Watch GT 2e 42 mm Sport Night Black, la bilancia Body Scale e gli auricolari Huawei FreeLace Pro.

Acquistando uno tra i due bundle in edizione limitata si riceveranno anche tre mesi gratuiti di Huawei Video e l’estensione di sei mesi della garanzia per tutti gli altri device acquistati su Huawei Store entro il 14 aprile. Infine, da oggi è possibile acquistare il notebook Huawei MateBook D14 Intel al prezzo di 749 euro con in omaggio il mouse Huawei Bluetooth Mouse Swift fino al 15 aprile.