In questi giorni Very Mobile, operatore mobile virtuale di casa CK Hutchison, gruppo che ingloba anche WINDTRE, ha deciso di non eliminare la promozione Very Sorpresa, ma anzi di rincarare la dose: ad alcuni clienti che hanno optato per l’attivazione online stanno arrivando non una ma ben due SIM extra.

L’iniziativa Very Sorpresa non è una novità per l’operatore virtuale, nei mesi scorsi ve ne abbiamo parlato più di una volta. Essa prevedeva che al cliente venisse inviata la SIM ordinata online e con essa una lettera contenente una SIM in più, da tenere per sé o da regalare.

Very Mobile: la Sorpresa raddoppia

Insomma, già da mesi Very Mobile punta a crescere attraverso il classico passaparola e in questi giorni ha deciso di spingere sull’acceleratore: questa volta le SIM extra da attivare o da regalare ad amici e parenti sono addirittura due.

A corredo di ciò, c’è un validissimo motivo per non far andare sprecato il regalo, ovvero la promozione Porta un Amico attualmente in corso. Come spiegato sul sito ufficiale, sia il cliente Very che l’amico invitato hanno diritto a 5 euro di ricarica omaggio e ciascun cliente può arrivare fino ad un massimo di 50 euro di ricariche omaggio.

Questo vuol dire che già solo con le due SIM extra ricevute tramite Very Sorpresa è possibile ottenere 10 euro di ricarica in regalo. Anzi, il fatto che le due promozioni viaggino di pari passo è messo in evidenza direttamente dalla nuova lettera di accompagnamento della SIM acquistata, che recita: «Ti abbiamo dato 2 SIM in più, usale tu o regalale a chi vuoi per ricevere 5 euro a testa di ricarica omaggio».

Offerte Very Mobile

Se siete ancora titubanti, eccovi un riassunto delle migliori offerte Very Mobile attualmente disponibili.

Per i clienti Iliad, Poste Mobile, CoopVoce, Fastweb e altri operatori virtuali, con SIM gratis e attivazione a 5 euro:

Very 4,99 – minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 30 GB di traffico dati 4G (a 30 Mbps) a 4,99 euro al mese. Ecco il link diretto per l’attivazione.

– minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e di traffico dati 4G (a 30 Mbps) a 4,99 euro al mese. Ecco il link diretto per l’attivazione. Very 6,99 – minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 GB di traffico dati 4G (a 30 Mbps) a 6,99 euro al mese. Ecco il link diretto per l’attivazione.

Per i nuovi numeri, con SIM gratis e attivazione a 5 euro: