Huawei Store Italia, lo store online ufficiale dell’eclettico produttore cinese, inizia i festeggiamenti per il primo anniversario della sua nascita con una nutrita selezione di offerte interessanti e altre iniziative collegate.

La promozione comprende i prodotti Huawei più popolari e apprezzati, dagli smartphone ai wearable (sia cuffie che smartwatch), passando per i notebook della famiglia MateBook.

Il Huawei Store sarà ricco di offerte per tutto il mese di aprile 2021, ma i giorni più caldi saranno quelli dal 6 al 15 aprile, quando verrà concretamente festeggiato il primo compleanno dello store.

Offerte per il primo anniversario del Huawei Store

Innanzitutto, nei giorni dal 6 al 14 aprile verrà reso disponibile un codice promo esclusivo, da applicare direttamente nel carrello per ottenere 5% di sconto extra su tutti i prodotti. Il codice da utilizzare è A1ANNO.

In secondo luogo, fino al 30 aprile sarà sfruttabile un codice promozionale, anche questo da applicare direttamente nel carrello, che permette di usufuire di uno sconto extra del 7% su tutti i PC di Huawei. Il codice sconto è AHWPC. Grazie a questo voucher, i migliori MateBook saranno acquistabili a prezzi più appetibili:

Huawei MateBook D 14 R7 8+512GB sarà acquistabile dal 6 al 14 aprile al prezzo di 650,07 euro , con uno sconto di 149 euro.

, con uno sconto di 149 euro. Huawei MateBook D 14 i5 8+512GB sarà acquistabile da oggi al 30 aprile al prezzo di 696,57 euro , con uno sconto di 152 euro.

, con uno sconto di 152 euro. Huawei MateBook 14 R5 16+512GB sarà acquistabile dal 5 al 14 aprile al prezzo di 743,07 euro , con uno sconto di 155 euro.

, con uno sconto di 155 euro. Huawei MateBook X Pro sarà acquistabile dal 9 al 30 aprile a 1.599 euro, con AD80 Monitor, Backpack Swift e Bluetooth Mouse Swift in regalo.

Un terzo codice sconto, come il precedente valido per tutto il mese di aprile, permetterà di ottenere direttamente nel carrello uno sconto extra del 5% su tutti i dispositivi indossabili. Il codice sconto da utilizzare è AHWW4.

Grazie a questo voucher, wearable interessanti come ad esempio Huawei Watch GT 2 e Watch GT 2 Pro saranno acquistabili alle seguenti condizioni:

Huawei Watch GT2 Pro sarà acquistabile dal 5 al 14 aprile con Body Fat Scale in regalo al prezzo di 217,55 euro, con uno sconto di 130 euro.

Huawei Watch GT2 Matte Black sarà acquistabile dal 5 al 14 aprile al prezzo di 139 euro, con uno sconto di 97 euro.

Huawei Watch FIT sarà acquistabile fino al 14 aprile al prezzo di 75,05 euro, con uno sconto di 54 euro.

Huawei Watch FIT sarà acquistabile dal 15 al 30 aprile con Body fat scale in regalo al prezzo di 94,05 euro, con uno sconto del 48%.

Huawei Watch FIT Elegant sarà acquistabile dal 20 al 30 aprile al prezzo di 94,05 euro, con uno sconto di 35 euro.

Per quanto riguarda le nuove cuffie Huawei FreeBuds 4i, fino al 24 aprile rimarrà attiva la promozione di lancio che permette di acquistarle a 89 euro con la smartband Huawei Band 4 in regalo.

Tutto questo senza ovviamente dimenticare gli smartphone, in riferimento ai quali sono attive le seguenti promozioni:

Huawei P30 Pro sarà acquistabile fino al 30 aprile con uno sconto extra di 50 euro grazie al coupon AP30PRO4

Huawei P40 Lite 5G sarà acquistabile dal 6 al 14 aprile al prezzo di 224 euro con il codice sconto AHW35 .

con il codice sconto . Huawei P40 Pro con Gentle Monster II in regalo sarà acquistabile fino al 5 aprile a soli 699 euro con codice sconto AHWS50 .

. Huawei P40 Pro sarà acquistabile dal 6 all’11 aprile a 599 euro con codice sconto AHWS50 .

con codice sconto . Huawei P40 Pro sarà acquistabile dal 12 al 19 aprile a 649 euro con codice sconto AHWS50.

Huawei P40 Pro sarà acquistabile dal 20 al 30 aprile con Watch GT 2 Pro in regalo al prezzo di 699 euro con codice sconto AHWS50.

In aggiunta a tutto questo, il Huawei Store garantisce la spedizione gratuita per tutti gli ordini e la consegna rapida entro 1-2 giorni lavorativi. Inoltre, tutti i dispositivi acquistati dal 6 al 14 aprile nell’ambito delle offerte per l’anniversario beneficeranno di 6 mesi di garanzia extra.

Queste e tutte le altre offerte sono e saranno disponibili sul Huawei Store al seguente link:

