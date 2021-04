Gli smartphone Motorola One Hyper e LG G7 One stanno ricevendo Android 11, mentre Samsung Galaxy S20 Fan Edition 4G è il primo dispositivo della gamma a ottenere la patch di sicurezza di aprile. Ecco i dettagli degli update.

Motorola One Hyper

Lo smartphone ha appena iniziato a ricevere l’update stabile di Android 11 in Brasile con la versione software RPF31.Q1-21-20. La build introduce tutte le nuove funzionalità di Android 11 e aggiorna la patch di sicurezza (SPL) a marzo 2021.

LG G7 One

Con l’aggiornamento Q910UM40b, anche LG G7 One ottiene la patch di sicurezza Android aggiornata a marzo 2021. L’update sembra in roll out globale a partire dal Canada dove gli utenti lo stanno ricevendo come OTA.

Nonostante la divisione smartphone di LG sia ormai ridotta all’osso, è apprezzabile che il produttore sia comunque riuscito a fornire l’aggiornamento ufficiale di Android 11 per LG G7 One.

Samsung Galaxy S20 Fan Edition 4G ottiene la patch di aprile

La serie Samsung Galaxy S20 segue un percorso di aggiornamenti piuttosto caotico, tuttavia la versione 4G di Samsung Galaxy fan Edition (SM-G780F) è la prima della gamma a ottenere la patch di sicurezza di aprile, pur non avendo ancora ricevuto l’aggiornamento della fotocamera che è stato recentemente implementato sugli altri modelli.

L’update arriva in Europa in poco meno di 170 Mb per tutte le versioni dei dispositivi nei Paesi Bassi e in Belgio con e senza marchio, ma Samsung non ha ancora rilasciato alcun dettaglio in merito.

Gli aggiornamenti OTA vengono notificati non appena sono disponibili, tuttavia è possibile verificare manualmente la loro presenza andando in Impostazioni > Aggiornamento software.

Da non perdere: Migliori smartphone Android: la classifica di aprile 2021