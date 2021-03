TIM rende disponibili diverse nuove offerte da oggi, con tanti giga inclusi

Per effettuare la convergenza con un’offerta di rete mobile, i clienti TIM di rete fissa hanno oggi un’opzione in più: da oggi è disponibile per tutti i clienti di linea fissa, anche se in corso di attivazione, l’offerta TIM Fix Two a 9,99 euro, che potrà essere sottoscritta anche con portabilità del numero.

TIM Fix Two a 9,99 euro per i clienti di rete fissa

Come anticipato, TIM Fix Two include minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 50 GB di traffico internet in 4G al costo di 9,99 euro al mese (NdR, non sembra essere previsto alcun contributo di attivazione). Attivando però, in qualità di clienti di rete fissa, l’opzione TIM Unica, i GB inclusi in TIM Fix Two diventano illimitati e il canone mensile di 9,99 euro viene addebitato direttamente in bolletta. Per attivare TIM Unica è necessario comunque avere la domiciliazione bancaria attiva per l’offerta di rete fissa e aver attivato il numero mobile TIM usando il medesimo codice fiscale dell’intestatario della linea di casa.

Le sorprese in casa TIM non sono finite qui: taluni clienti selezionati potranno infatti attivare una delle offerte TIM xTe, che propongono minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e fino a 100 GB di traffico internet a partire da 9,99 euro al mese (fino a 16,99 euro per l’offerta con inclusi 100 GB).