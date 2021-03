Aggiornamenti anche importanti in distribuzione in queste ore nel mondo Android: mentre OPPO Find X2 Neo, OPPO Find X2 Lite e Motorola Moto G 5G Plus ricevono Android 11, Huawei P20 Lite accoglie nuove patch di sicurezza. C’è spazio anche per lo smartwatch HONOR Watch GS Pro e per un update particolarmente interessante. Procediamo però con ordine.

Novità aggiornamento OPPO Find X2 Neo e OPPO Find X2 Lite

Partiamo da OPPO Find X2 Neo e OPPO Find X2 Lite, che con l’aggiornamento in rollout abbracciano Android 11 e la ColorOS 11.1. Gli update sono in distribuzione in Europa con le build CPH2009_11_C.76 e CPH2005_11_C.76 e dovrebbero raggiungere la totalità degli smartphone nel giro di qualche giorno.

I dispositivi stanno dunque ricevendo tutte le novità pensate da Google in aggiunta a quelle integrate dalla stessa casa cinese con la nuova versione della ColorOS, esattamente come previsto nei piani (OPPO aveva parlato di primo trimestre 2021).

Novità aggiornamento Motorola Moto G 5G Plus

Al via il rollout di Android 11 anche per Motorola Moto G 5G Plus, che sta ricevendo la versione RPN31.Q4U-39-27-5 partendo dal Brasile. Oltre alle tante novità a bordo dell’ultima versione stabile del robottino, tra le quali la rinnovata gestione dei permessi, abbiamo anche le patch di sicurezza di febbraio 2021.

Per installare l’aggiornamento è richiesto il download di poco più di 1 GB, quindi vi consigliamo di affidarvi a una rete Wi-Fi nel caso abbiate problemi di giga con la vostra offerta telefonica.

Novità aggiornamento Huawei P20 Lite

Aggiornamento meno consistente ma comunque importante per Huawei P20 Lite. Il “vecchio” smartphone di fascia media del produttore, uscito sul mercato nel marzo 2018, sta infatti ricevendo le patch di sicurezza di febbraio 2021 accogliendo tutte le correzioni integrate da Google (e non solo).

In rollout la EMUI 9.1.0.377, che richiede un download di poco più di 200 MB. Non sembrano essere state incluse altre novità, ma del resto era prevedibile visto che parliamo di uno smartphone di tre anni compiuti.

Novità aggiornamento HONOR Watch GS Pro

In distribuzione un aggiornamento anche per HONOR Watch GS Pro, che richiede un download di circa 40 MB. Lo smartwatch accoglie la versione 10.1.2.58 con novità interessanti, tra le quali la possibilità di installare applicazioni di terze parti e l’ottimizzazione della visualizzazione del meteo.

La casa cinese consiglia di far partire l’aggiornamento solo con almeno il 20% di batteria residua sullo smartwatch, per evitare spegnimenti improvvisi che potrebbero danneggiarlo.

Come aggiornare OPPO Find X2 Neo, Find X2 Lite, Motorola Moto G 5G Plus, Huawei P20 Lite e HONOR Watch GS Pro

L’aggiornamento per OPPO Find X2 Neo e OPPO Find X2 Lite è in distribuzione in Europa, quindi potreste riuscire a trovarlo nelle impostazioni di sistema da un momento all’altro. Ci vorrà probabilmente qualche giorno in più per vedere Android 11 su Motorola Moto G 5G Plus, visto che il rollout è partito dal Brasile: potete comunque tenere sott’occhio la situazione provando a cercare l’update nelle impostazioni di sistema.

Per verificare l’arrivo delle patch di febbraio sul vostro Huawei P20 Lite potete seguire il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software”, mentre per lo smartwatch HONOR Watch GS Pro dovete controllare dall’applicazione di accompagnamento Huawei Health.

