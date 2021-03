È oggi tempo di aggiornamenti in casa Motorola, Realme e Huawei, un chiaro indizio di come continui il lavoro delle aziende impegnate a migliorare i propri smartphone e a offrire ai suoi utenti un’esperienza il più soddisfacente possibile. Ecco quali smartphone sono stati aggiornati in queste ultime ore e quali sono le novità introdotte da ciascun update.

Huawei P30/P30 Pro e Huawei Mate 40

Huawei P30/P30 Pro e Huawei Mate 40, in rilascio anche in Italia, si accomunano per il fatto che vanno a introdurre le patch di sicurezza di febbraio 2021 pubblicate da Google. Come si evince dalle notifiche OTA, le novità si limitano quindi a piccoli miglioramenti a livello di stabilità di sistema: in particolare, sono stati risolti, su entrambi i dispositivi, oltre 100 exploit, di cui 2 di livello critico.

Motorola Edge e Motorola Razr 5G

Motorola Edge e Motorola Razr 5G sono pronte a ricevere – ma non ancora in Italia – l’aggiornamento ad Android 11, introducendo in questo modo tante nuove, interessanti funzioni: dalle cosiddette Chat bubbles che consentono di ridurre la conversazione a una bolla fluttuante al Registratore dello schermo integrato tra i toogle della tendina delle notifiche. Dulcis in fundo, è stata aggiunta anche un’opzione per impostare la Modalità scura in base all’ora del giorno.

Realme 6 Pro e Realme Narzo 20 Pro

Realme 6 Pro e Narzo 20 Pro stanno ricevendo la Realme UI 2.0 Open Beta, la nuova versione basata su Android 11, che porta con sé le funzionalità dell’ultima versione Android, seppur “nascoste” della personalizzazione della Realme UI. E’ opportuno precisare che per ricevere la beta basta seguire i passaggi visibili nell’immagine seguente, ovvero Settings > Software Update > Settings > Trial Version > Apply Now. Una volta completato il form, sarà sufficiente attendere un po’ prima di veder spuntare la nuova build.

