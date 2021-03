A partire da oggi, 18 marzo 2021, Huawei rinnova e rilancia le offerte della campagna di primavera sul proprio store online: la nuova selezione sarà valida fino al 26 marzo 2021 e comprende offerte e codici sconti su tanti e vari prodotti, dagli smartphone come Huawei Mate 40 Pro e Huawei P30 Lite New Edition ai wearable come Huawei Watch Fit e Huawei FreeBuds 4i, passando per gli ottimi laptop della serie MateBook.

Offerte Huawei campagna di primavera (18 – 26 marzo 2021)

Prima di entrare nel merito delle singole offerte previste è fondamentale fare alcune premesse: innanzitutto Huawei garantisce la spedizione rapida in 1-2 giorni lavorativi; in secondo luogo la spedizione viene offerta gratuitamente su qualsiasi ordine di prodotti in promozione; infine, viene garantito un Servizio di Assistenza Dedicato 7 giorni su 7.

Senza ulteriori indugi, scopriamo insieme tutte le offerte dello store Huawei per la campagna di primavera:

Queste e tutte le altre offerte dello store Huawei per la campagna di primavera sono disponibili al link sottostante:

Offerte Huawei campagna di primavera (18 – 26 marzo 2021)

Potrebbe interessarti anche: Recensione Huawei MATE 40 Pro: tanta potenza ma soprattutto tante novità