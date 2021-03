Huawei lancia le FreeBuds 4i e celebra AppGallery con un concorso a premi

Quella di oggi, 18 marzo 2021, è una giornata particolarmente calda per Huawei, che da un lato ha aperto le vendite delle nuove cuffie Huawei FreeBuds 4i in Italia – con tanto di promozione di lancio – e dall’altro ha voluto celebrare i traguardi raggiunti dallo store proprietario AppGallery con un nuovo concorso a premi.

Huawei FreeBuds 4i: promo lancio su Huawei Store

La promozione che accompagna l’apertura delle vendite delle nuove cuffie true wireless Huawei FreeBuds 4i fa il paio con le offerte della campagna di primavera di cui vi abbiamo parlato diffusamente questa mattina.

Annunciate lo scorso 10 marzo in coppia con Huawei Watch Fit Elegant – variante di Huawei Watch Fit con quadrante in acciaio –, le nuove Huawei FreeBuds 4i sono disponibili nei colori Ceramic White, Carbon Black e, solo sul Huawei Store, Honey Red, al prezzo di 89 euro.

Il prezzo di listino viene comunque decisamente addolcito dalla promozione di lancio che vedete nel banner qui sopra: tutti coloro i quali acquisteranno le Huawei FreeBuds 4i entro il 24 aprile 2021 riceveranno in regalo la smartband Huawei Band 4 (valore commerciale di 34,90 euro) e tre mesi di abbonamento gratuito al servizio di streaming musicale Huawei Music; in aggiunta a questo, tutti coloro che le acquisteranno entro il 26 marzo 2021 riceveranno in regalo anche una custodia protettiva colorata.

Ecco il link per l’acquisto:

Acquista Huawei FreeBuds 4i a 89 euro con promo lancio

Un’altra interessante promozione di lancio riguarda proprio Huawei Watch Fit Elegant, compagno di presentazione delle FreeBuds 4i. A fronte di un prezzo di listino di 129 euro, il wearable è attualmente scontato di 20 euro, inoltre tutti coloro che lo acquisteranno entro il 31 marzo 2021 riceveranno in regalo la bilancia smart Huawei Smart Body Scale (valore commerciale di 49,90 euro).

Ecco il link per l’acquisto:

Acquista Huawei Watch Fit Elegant a 109 euro con promo lancio

A tutte le offerte che vi abbiamo presentato questa mattina va poi aggiunto un ulteriore tassello: su tutti gli smartphone in promozione il cui prezzo superi la soglia dei 500 euro è possibile utilizzare al check-out il codice sconto A50EOFF, che permette di ottenere 50 euro di sconto ulteriore.

“Scarica e Vinci” con Huawei AppGallery

Oltre a queste promozioni, come si diceva in apertura, Huawei ha deciso di lanciare un concorso a premi per celebrare i traguardi raggiunti da AppGallery, lo store proprietario creato per sopravvivere al ban degli USA e divenuto subito il terzo app store al mondo.

Ad appena un anno dall’annuncio al MWC 2020, si parla di numeri importanti: 120.000 app integrate in HMS Core; 2,3 milioni di sviluppatori registrati, una distribuzione delle app cresciuta dell’83% e una crescita del 33% degli utenti attivi su base mensile. Nel 2020 sono stati conteggiati complessivamente 384,4 miliardi di download da AppGallery e 530 milioni di utenti attivi mensilmente, di cui 42 milioni in Europa.

In tutto ciò è stato fondamentale l’arrivo di numerose app del settore bancario e a questo proposito Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei Consumer Business Group Italia, ha dichiarato:

«Intesa Sanpaolo e Widiba sono tra i più recenti partner bancari che hanno esordito su HUAWEI AppGallery nel 2021. Stiamo lavorando costantemente per offrire ai nostri consumatori un numero sempre crescente di app utili nella vita quotidiana, con un occhio di riguardo proprio per quelle bancarie, considerate oggigiorno fondamentali. Il nostro impegno nell’incrementare il numero di app disponibili su HUAWEI AppGallery prosegue con grande determinazione con l’obiettivo di rendere l’esperienza d’uso dell’ecosistema Huawei sempre più completa, efficiente e sicura per tutti i nostri utenti».

Se dell’arrivo di Intesa Sanpaolo vi abbiamo appena parlato, tra gli altri servizi bancari accessibili tramite AppGallery si possono ricordare: Widiba, Mediolanum, Fineco, UBI Banca, Webank, Satispay, Bancomat Pay, Hype, Nexi Pay, Banca Sella, YouApp, Smart Mobile Banking BPER, MyCartaBCC, RelaxBanking Mobile, YAP, Illimity, IW Bank.

Per i clienti di istituti finanziari meno diffusi o ancora sprovvisti di un’app ufficiale su AppGallery la nuova soluzione si chiama Connecta Open, un’app di Banca Popolare di Puglia e Basilicata, realizzata da LINKS Management and Technology, che consente di gestire un portafoglio digitale esteso a ogni conto corrente, indipendentemente dalla banca di cui si è clienti.

Al fine di dare una spinta all’arrivo di nuove app su AppGallery e di offrire un punto di riferimento agli sviluppatori, Huawei ha inoltre annunciato la nascita di HDG Italia, che è la prima Community Dev HUAWEI ufficiale in Europa ed è un gruppo parte della rete di Community non-profit HUAWEI Developer Groups (HDG).

Infine, per celebrare i traguardi di AppGallery e sottolineare l’importanza delle app bancarie, nasce il concorso a premi “Scarica e Vinci“. Tutti gli utenti che scaricheranno una delle app bancarie associate alla campagna di primavera avranno tempo fino al 7 aprile per provare a vincere i premi in palio, che comprendono prodotti e servizi come Huawei Mate 40 Pro, Huawei P Smart 2021, Huawei Watch Fit, voucher per Huawei Video e coupon da 50 euro. Termini e condizioni sono disponibili a questo link.