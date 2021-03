Oggi, più che mai, è divenuto fondamentale offrire agli utenti la possibilità di gestire le proprie finanze in modo pratico e veloce dallo smartphone. La maggior parte degli istituti bancari possiede già una propria applicazione di mobile banking, attraverso la quale l’utente può monitorare il proprio saldo, effettuare bonifici, ricariche e pagare bollette e bollettini. Queste applicazioni sono già presenti su App Store e Google Play, e Huawei sta cercando di portarle tutte su AppGallery, il suo store proprietario.

A partire da oggi, gli utenti in possesso di uno smartphone dotato di Huawei Mobile Services come i flagship della serie P40, HUAWEI Mate 40 Pro e HUAWEI P smart (2021) possono scaricare gratuitamente Intesa Sanpaolo Mobile, l’app di mobile banking di Intesa Sanpaolo, appunto.

Le proprie finanze a portata di clic

Come si può facilmente intuire, per utilizzare l’applicazione è necessario avere un conto corrente Intesa Sanpaolo e – soprattutto – l’aver attivato il contratto My Key per accedere ai canali digitali. L’app permette di controllare facilmente il proprio saldo in qualsiasi momento e con pochi clic: è possibile consultare i rendiconti bancari e gestire le spese, fare bonifici, ricariche, pagare bollettini, controllare gli acquisti effettuati con carte di credito, debito e prepagate associate al conto e tanto altro.

Intesa Sanpaolo Mobile può essere scaricata su HUAWEI AppGallery o tramite HUAWEI Petal Search, il widget di ricerca che permette di accedere rapidamente all’intero elenco di applicazioni disponibili sugli smartphone dotati di Huawei Mobile Services. L’app è totalmente sicura: tutte le app disponibili sullo store proprietario di Huawei, infatti, prima di essere pubblicate vengono sottoposte a dei test di sicurezza e accuratamente verificate.

“Siamo molto orgogliosi di accogliere Intesa Sanpaolo tra i partner di Huawei AppGallery. Ciò rappresenta un importante traguardo nella realizzazione di un sistema sempre più a misura di utente che conta un numero di applicazioni in costante crescita, soprattutto tra quelle ormai necessarie nella vita di tutti i giorni, come l’app bancaria Intesa Sanpaolo Mobile, utile per tenere sotto controllo le proprie spese e gestire pagamenti ovunque ci si trovi e in totale sicurezza. L’arrivo di Intesa Sanpaolo Mobile tra le app di gestione bancaria e finanziaria su AppGallery è un tassello cruciale nella crescita del nostro store di applicazioni, ormai punto di riferimento nel mercato, e testimonia il constante impegno di Huawei nel garantire la miglior esperienza d’uso su tutti i device dotati dei Huawei Mobile Services”, ha commentato Stephen Duan, General Manager Consumer Business Group Huawei Italia.