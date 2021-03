Queste sono le offerte Vodafone Special attivabili nei negozi in questo momento

Quando siamo quasi giunti alla metà del mese di marzo 2021, è il momento di fare un ripasso delle offerte Vodafone Special attualmente disponibili all’attivazione nei punti vendita fisici.

Se nei giorni scorsi vi avevamo parlato di come Vodafone stesse cercando di riconquistare i propri ex clienti con la Special 100 e delle offerte personalizzate nell’ambito dell’iniziativa What’s Next, oggi diamo un’occhiata al listino Vodafone Special, comprensivo di diverse soluzioni – con minuti, SMS e GB – a partire da 6,99 euro al mese.

Offerte Vodafone Special (marzo 2021)

Prima di entrare nel merito delle singole offerte previste, è bene precisare che l’intero listino è stato rinnovato in data 5 marzo 2021 ed è valido presso i Vodafone Store, i Vodafone Point e tutti i rivenditori autorizzati.

A prescindere dall’offerta scelta e salvo promozioni disponibili localmente, il nuovo cliente è sempre tenuto a sostenere il costo standard per la nuova SIM ricaricabile Vodafone, che è pari a 10 euro con 5 euro di credito telefonico incluso. I costi di attivazione variano, invece, a seconda dell’offerta selezionata.

In aggiunta a questo, tutte le offerte in argomento prevedono l’addebito sul credito residuo come metodo di pagamento predefinito, tuttavia il cliente può sempre optare per un metodo di pagamento automatico.

Ecco il listino delle offerte Vodafone Special disponibili all’attivazione nei negozi a metà marzo 2021: