In queste ore Vodafone svela una offerta per i nuovi clienti under 25 attivabile nei negozi Vodafone o all’interno dei negozi di telefonia multimarca. L’offerta Vodafone, etichettata come Vodafone Special Minuti 20 Giga Under 25, permette ai nuovi clienti (con o senza portabilità) di avere a disposizione un bundle che prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 20 GB di traffico dati su rete 2G, 3G e 4G al prezzo di 9,99 euro al mese; purtroppo gli SMS non sono inclusi nell’offerta.

20 GB al mese per gli under 25

Il cliente Vodafone interessato all’offerta Special Minuti 20 Giga Under 25 può sottoscriverla in un negozio Vodafone corrispondendo al rivenditore 5 euro per il costo di attivazione a cui vanno sommati altri 5 euro per l’acquisto della nuova SIM, il cui prezzo standard è di 10 euro con 5 euro di traffico incluso.

L’offerte prevede un pagamento mensile scalato dal credito residuo ma, per chi fosse interessato, l’operatore rosso permette di scegliere la variante Smart Pay che permette di gestire l’addebito mensile del bundle con metodo di pagamento automatico. In questo modo, oltre a non dipendere dalla ricarica mensile, si potranno sfruttare 40 GB di traffico dati al posto di 20 GB allo stesso prezzo di 9,99 euro al mese.

