La gamma OnePlus 9 è ormai in dirittura d’arrivo e con l’occasione il produttore rilancia l’iniziativa The Lab che permette ad alcuni utenti di ricevere uno smartphone in omaggio da recensire.

Unendosi a The Lab gli influencer tecnologici avranno l’opportunità di essere tra i primi a recensire un nuovissimo dispositivo della gamma OnePlus 9.

Oltre alla consueta recensione del dispositivo, OnePlus ha in programma di pubblicare recensioni incentrate sul suo avanzato sistema di fotocamere, pertanto l’azienda invierà il doppio dei dispositivi rispetto alle precedenti edizioni di The Lab.

Ecco come provare a ottenere un’unità OnePlus 9 da recensire

Per partecipare è sufficiente compilare un modulo sul sito di OnePlus nel quale è necessario inserire i propri dati e scrivere una recensione dello smartphone attualmente in possesso. L’azienda esaminerà tutte le domande entro una settimana e i vincitori saranno annunciati nella community.

La domanda per recensire OnePlus 9 va compilata entro il 16 marzo, mentre le iscrizioni per l’opportunità relativa al nuovissimo sistema di fotocamere dell’azienda andranno presentate dal 16 al 23 marzo. Tutte le informazioni e il modulo da compilare sono disponibili in questa pagina.

Con l’occasione ricordiamo che la gamma OnePlus 9 sarà presentata il 23 marzo, ma gli sfondi statici e live sono già disponibili al download.

