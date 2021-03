Samsung Internet Browser Beta si aggiorna alla versione 14.0 su Google Play Store e Samsung Galaxy Store e accoglie alcune interessanti novità, soprattutto lato privacy. La release porta con sé miglioramenti per la sicurezza, perfezionamenti per i pieghevoli e modifiche all’interfaccia: andiamo a scoprire tutto.

Novità Samsung Internet Browser Beta 14.0

Con la nuova versione di Samsung Internet Browser il produttore vuole che gli utenti “si godano una navigazione in tutta tranquillità, sapendo di avere il pieno controllo sui propri dati“: queste le parole di Du Kim, VP and Head of Web R&D Group presso la divisione Mobile Communications Business di Samsung.

L’aggiornamento porta con sé una migliorata funzione Anti-monitoraggio intelligente (la 3.0), capace di avvisare l’utente quando un sito prova a tracciarlo e di bloccare questo tentativo. Presente anche un nuovo Pannello di controllo sicurezza, sviluppato per semplificare il monitoraggio e il controllo delle impostazioni sulla privacy: questo mostra anche utili statistiche giornaliere, che indicano quanti pop-up e tracker sono stati bloccati.

Tra le novità anche miglioramenti per gli smartphone pieghevoli delle gamme Samsung Galaxy Fold e Flip: ora è possibile sfruttare la Flex Mode in modo automatico, senza passare dall’Assistente video; questa funzione consente di guardare un video su una metà dello schermo e di visualizzare i comandi nell’altra metà, per un’esperienza più confortevole.

Con la versione 14 di Samsung Internet Browser è anche possibile aprire più finestre simultaneamente attraverso la funzione App Pair e applicare font alternativi. Infine il produttore ha pensato di integrare miglioramenti per la funzione S-Pen to text di Samsung Galaxy Tab S7, per la modalità lettura e per l’estensione Traduttore.

La versione stabile di Samsung Internet Browser 14.0 dovrebbe arrivare il mese prossimo, ma se siete ansiosi di provare le novità potete già scaricare la beta.

Come aggiornare Samsung Internet Browser Beta

Potete aggiornare o installare Samsung Internet Browser Beta alla versione 14.0 attraverso il Google Play Store o il Galaxy Store di Samsung. Non dovete fare altro che seguire il badge qui sotto o aprire uno dei due negozi virtuali sul vostro smartphone o tablet. Tenete conto che, trattandosi di una beta, potreste incorrere in qualche problema di stabilità.