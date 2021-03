C’è lo zampino di due ragazzi italiani, oltre a uno polacco, dietro a Noble ROM, un porting di One UI 3.1, basata su Android 11, per Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy Note 9. Si tratta di Alex Rubino (alias AlexisXDA, Recognized Developer su XDA), bulldog74ts, Senior member italiano e ridwan.sn, Senior Member Polacco.

One UI 3.1 completa su Galaxy S9 e Note 9

Con Noble ROM potrete avere Android 11 con l’interfaccia ONE UI 3.1, la stessa presentata con la serie Galaxy S21, senza dover rinunciare ad alcuna funzionalità. Mancano solamente la funzione Protezione Occhi, che sarà aggiunta a breve con un aggiornamento, e Gomma oggetto, riservata alla serie S21.

Non mancano invece tutti gli sfondi dei nuovi top di gamma, le funzioni ALT Z Life, riprese dai modelli Galaxy A51 e Galaxy A71, Google Discover accessibile con uno swipe dal lato sinistro della Home page e le Air Action, che non sono mai state abilitate su Samsung Galaxy Note 9. Per abilitare tale funzionalità i tre sviluppatori hanno lavorato sul più recente firmware per Samsung Galaxy Note10+ e Samsung Galaxy Note 10 Lite, aggiornato con le patch di sicurezza del mese di marzo 2021.

È stata scelta questa ROM in quanto Note 10 Lite utilizza il chipset Exynos 9810, lo stesso montato da Samsung anche su Galaxy S9 e Galaxy Note 9, e il risultato è una custom ROM in grado di offrire prestazioni migliori rispetto alla ROM originale. Ne trae beneficio anche l’autonomia, visto che con la nuova interfaccia Samsung ha introdotto numerose ottimizzazioni e limitazioni ai processi in background, al fine di ridurre i consumi, da sempre tallone d’Achille degli smartphone del colosso sud coreano.

Per tutte le informazioni sulla ROM, sulle funzioni e sulla procedura di installazione, oltre che per ottenere i link per il download delle risorse necessarie, vi invitiamo a consultare il link sottostante.