La fascia media del mercato Android è indubbiamente la più difficile da conquistare per i tanti player, che si sfidano quotidianamente a suon di specifiche e offerte. Ci sono però alcuni elementi di “disturbo” che possono incidere significativamente sulle vendite, rendendo tutto ancora più complicato.

Pensiamo ad esempio ai “vecchi” top di gamma, che a distanza di qualche mese scendono di prezzo diventando molto appetibili, essendo dotati di una scheda tecnica spesso e volentieri superiore ai prodotti di fascia media. E poi c’è la categoria degli smartphone rigenerati, che sta prendendo sempre più piede e nella quale c’è un brand che domina incontrastato.

Perché conviene acquistare un iPhone rigenerato

Se state cercando un nuovo smartphone e il vostro budget è limitato, la fascia media del mercato è in grado di soddisfare quasi sempre le vostre esigenze. Il mondo Android offre decine di alternative valide ma c’è un altro mercato fiorente che ha raggiunto una percentuale significativa delle vendite complessive: quello degli smartphone rigenerati.

È in crescita il numero di compagnie che si occupano di ritirare smartphone usati, ripulirli, ripristinare il software, sostituire le componenti danneggiate o difettose rigenerando di fatto lo smartphone che può essere venduto e utilizzato come uno smartphone nuovo, con un indiscutibile vantaggio: il prezzo.

Il mercato degli smartphone rigenerati, nel quale opera anche CertiDeal, è dominato dagli iPhone con una piccola percentuale di prodotti Samsung. Certamente si tratta di un mercato che viene guardato con diffidenza dai “puristi” Android che non prendono in considerazione l’idea di cambiare parrocchia.

Ma chi vuole uno smartphone con caratteristiche, anche costruttive, da top di gamma senza però spendere una fortuna, dovrebbe guardare anche a questo tipo di prodotti. CertiDeal, ad esempio, offre una garanzia di 24 mesi sui prodotti ricondizionati, la stessa degli smartphone nuovi, quindi da questo punto di vista sarete tutelati allo stesso modo di chi compra uno smartphone nuovo di fabbrica.

Grazie a 30 diversi controlli gli smartphone venduti da CertiDeal garantiscono il 100% della qualità originale, con un enorme risparmio rispetto ai prodotti nuovi. Ecco perché può essere interessante valutare l’acquisto di un iPhone, o di un Samsung, rigenerato al posto di uno smartphone di fascia media nuovo. Volete un esempio? iPhone X, è in vendita da poco più di tre anni ma offre prestazioni superiori a buona parte degli smartphone di fascia media, con una qualità costruttiva impeccabile, resistenza all’acqua, sblocco tridimensionale col volto, e la certezza di ricevere aggiornamenti per almeno altri 2-3 anni, una cosa non proprio scontata nel mondo Android, dove è facile vedere smartphone abbandonati a se stessi dopo pochi mesi dal lancio.

La qualità dei rigenerati

Come dicevamo ogni smartphone venduto da CertiDeal è perfettamente funzionante e ha passato una serie di controlli che ne garantiscono il perfetto funzionamento, a partire dalla batteria. Come mai allora ci sono prezzi diversi per lo stesso modello? Qui interviene il fattore estetico, ci sono smartphone impeccabili, visto che i precedenti proprietari li hanno trattati con i guanti di velluto, e altri più “vissuti”, che mostrano il segno del tempo.

Questo non significa che troverete smartphone distrutti, semplicemente ci sarà qualche segno più o meno evidente nella cover posteriore, qualche graffio sul vetro frontale o piccole ammaccature. Al crescere del numero di imperfezioni estetiche cala ovviamente il prezzo, per cui, restando all’esempio portato in precedenza, il prezzo di un iPhone X da 64 GB può variare dai 390 euro di un modello impeccabile ai 350 euro di un modello corretto.

Quest’ultimo termine indica graffi visibili da 20 centimetri di distanza, quindi capirete che si tratta di imperfezioni che sfuggono alla maggior parte delle persone e che non vanno minimamente a influire sul corretto funzionamento del dispositivo. Ogni smartphone è ovviamente sbloccato, quindi non sarà legato ad alcun operatore particolare e non avrà alcun tipo di vincolo. Nella confezione di vendita troverete anche un caricabatterie con cavo per la ricarica, in modio da iniziare a utilizzare da subito il vostro smartphone senza costi ulteriori.

E se non doveste essere soddisfatti del vostro acquisto? Nessun problema, CertiDeal va oltre al normale diritto di recesso garantito dalla legge italiana e lo prolunga a ben 21 giorni, rimborsando, nel caso decidiate di restituirlo, anche le spese di spedizione sostenute.

Ma da dove provengono gli smartphone venduti da CertiDeal? Si tratta di smartphone che hanno avuto un solo proprietario, acquisiti da operatori telefonici e sui quali intervengono solamente i tecnici di CertiDeal, per essere sicuri della loro qualità e del loro perfetto funzionamento. Tutti gli smartphone sono così garantiti per funzionare correttamente, la sola differenza è data dal grado estetico, che ne determina il prezzo.

Non vi resta che visitare il sito di CertiDeal e cercare la migliore soluzione per voi, che si tratti di un iPhone rigenerato, se avete deciso di tornare a iOS o di cambiare strada dopo anni con Android, o di uno smartphone Samsung nel caso in cui vogliate uno smartphone usato garantito come uno nuovo.

Informazione Pubblicitaria