Nelle ultime ore alcuni utenti WhatsApp stanno notando la presenza di un nuovo messaggio che compare nella parte alta della scheda riservata alle chat. Nell’intestazione l’app di messaggistica istantanea avvisa gli utenti che sono in arrivo nuovi aggiornamenti all’informativa sulla privacy, con l’invito a toccare l’avviso per avere maggiori dettagli.

Aggiornamento di termini e informativa

Ancora una volta WhatsApp ricorda ai propri utenti che la compagnia non può in alcun modo accedere alle conversazioni personali, protette dalla crittografia end-to-end e che sono in corso delle modifiche all’applicazione per rendere più semplici le comunicazioni con le aziende. Sono proprio queste ultime, o comunque le comunicazioni con le attività professionali, a essere oggetto delle modifiche ai Termini e all’informativa sulla Privacy, come chiarisce la seconda schermata della nota visualizzata.

WhatsApp infatti specifica che non ci saranno modiche alla privacy delle conversazioni personali, focalizzandosi maggiormente sulle aziende. In particolare il nuovo aggiornamento è stato realizzato per fornire maggiori informazioni relative alle comunicazioni con le aziende e a come le aziende potranno gestire tali chat con gli strumenti messi a disposizione da Facebook.

Vengono inoltre forniti chiarimenti sul funzionamento di WhatsApp e sulle modalità di trattamento dei dati e sulle garanzie relative alla sicurezza degli account privati. I nuovi termini entreranno in vigore a partire dal 15 maggio 2021 e gli utenti sono invitati ad accettare le condizioni per poter continuare a utilizzare WhatsApp anche dopo tale data.

Il messaggio non viene al momento visualizzato da tutti gli utenti ed è probabile che i primi a riceverlo siano quelli che in passato abbiano utilizzato WhatsApp per chattare con aziende e attività. Fateci sapere nel box dei commenti se avete ricevuto il messaggio e se vi sembrano chiare le novità elencate nei nuovi termini relativi alla privacy.