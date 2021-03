Puntuali come ogni giorno, anche oggi ci troviamo a parlare dei nuovi smartphone Xiaomi in arrivo nelle prossime settimane, ma non solo: in questo articolo scopriamo anche i piani di lancio e le specifiche di alcuni device di OPPO, HONOR e Samsung.

Xiaomi Mi 11 Pro e Ultra passano dal TENAA

L’ente di certificazione TENAA ha rivelato la presenza di altri due device della serie Xiaomi Mi 11 5G pronti al rilascio. Secondo alcune informazioni pubblicate in rete, potrebbe trattarsi dei modelli Xiaomi Mi 11 Pro e Xiaomi Mi 11 Ultra. I dati registrati dal TENAA fanno riferimento ai modelli M210K1AC e M2102K1C: quest’ultimo, certificato anche dall’ente indonesiano con il modello M2102K1G, dovrebbe essere il modello Xiaomi Mi 11 Ultra.

Xiaomi Mi 11 Pro è atteso con un display OLED da 6,81 pollici a risoluzione QHD+ con refresh rate da 120 Hz, processore Qualcomm Snapdragon 888 e possibilmente un comparto fotografico simile a quello di Xiaomi Mi 11 con lente principale da 108 MP. Xiaomi Mi 11 Ultra, presente anche nel database TUV SUD con il codice prodotto M2102K1G, dovrebbe montare un pannello QHD+ da 6,8 pollici con refresh rate da 120 Hz, Qualcomm Snapdragon 888, un sensore principale da 48 MP, uno secondario ultra grandangolare da 48 MP e uno periscopico da 48 MP. Il top di gamma è atteso con una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67 W.

Due nuovi wearable da HONOR

L’ente di certificazione FCC svela che HONOR è pronto a presentare due nuovi wearable: uno smartwatch e una smartband. I due dispositivi, rispettivamente etichettati come HONOR Smartwatch HES-B39 e HONOR Smart Band CRS-B39S, integrano un modulo Bluetooth (per lo smartwatch) e un modulo Bluetooth LE (per la smartband), una batteria da 180 mAh per il modello HES-B39 ed una batteria da 100 mAh per il modello CRS-B39S.

Non è ancora chiaro quali siano i nomi commerciali dei due device, ma l’arrivo sull’ente di certificazione FCC è di solito uno degli ultimi step che precedono il lancio vero e proprio.

OPPO Band Band Style in arrivo l’8 marzo

Restando in ambito wearable, OPPO annuncia su Twitter l’arrivo di OPPO Band Style, una smartband economica che offre alcune caratteristiche davvero molto interessanti. Con un design che ricorda quello delle classifiche smartband economiche come ad esempio Xiaomi Mi Band 5, la soluzione di OPPO sarà presentata l’8 marzo con il monitoraggio continuo all’ossigenazione del sangue (SpO2), il tracking della qualità del sonno e di 12 tipi differenti di allenamenti.

OPPO Band Style monta un pannello AMOLED a colori da 1,1 pollici ed il sensore HR è ovviamente anche in grado di registrare il battito cardiaco durante tutto il giorno.

Una variante di Xiaomi Mi 10 con Snapdragon 870

Dopo i tanti rumor sulla serie di smartphone di fascia alta Xiaomi Mi 11 Pro e Xiaomi Mi 11 Ultra, scopriamo che il colosso cinese starebbe lavorando anche ad un altro dispositivo per la serie Xiaomi Mi 10. Le informazioni pubblicate in rete fanno riferimento a quello che dovrebbe essere il benchmark di una variante di Xiaomi Mi 10 (M2012J2SC) scovato sul database di Geekbench.

Lo smartphone ha raggiunto un punteggio in single core di 1021 e pari a 3443 in multi core con un processore Qualcomm con frequenza di clock base da 1.80 GHz. Il device è munito di 8 GB di RAM e monta Android 11. Le informazioni di Geekbench svelano che il SoC di Qualcomm è in grado di raggiungere una velocità di clock pari a 3.19 GHz e che viene affiancato dalla GPU Adreno 650. Queste informazioni indicano chiaramente che questa variante di Xiaomi Mi 10 monta il processore Qualcomm Snapdragon 870.

Ecco il prezzo di Samsung Galaxy A52 5G

Da diverse settimane ci occupiamo di Samsung Galaxy A52 e delle sue varianti con connettività 4G e 5G. Dopo i rumor circa la presenza della certificazione IP67 e dell’arrivo del supporto alla stabilizzazione ottica delle immagini, un rivenditore si è lasciato sfuggire alcune importantissime informazioni circa la scheda tecnica e il prezzo di lancio di Samsung Galaxy A52 5G (SM-A526B).

Da quel che possiamo notare dalla pagina prodotto, Samsung Galaxy A52 5G verrà proposto in Arabia Saudita al prezzo di circa 370 euro al cambio, con la disponibilità all’acquisto (online e in negozio) a partire dal giorno 7 marzo 2021. Dalla scheda prodotto presente sulla pagina del negozio, scopriamo che Samsung Galaxy A52 5G monta un pannello Super AMOLED Infinity-O da 6,5 pollici a risoluzione Full HD+ con sensore per le impronte integrato, il processore Qualcomm Snapdragon 750G, 8 GB di RAM, 128 GB di storage espandibile tramite micro SD, batteria da 4500 mAh e certificazione IP67.

Per quanto riguarda la componente fotografica, Samsung Galaxy A52 5G monta un sensore selfie da 32 MP mentre sul retro troviamo un sensore da 64 MP, un sensore grandangolare da 12 MP, un sensore macro da 5 MP e un sensore di profondità da 5 MP. Presenti ovviamente i moduli Bluetooth 5.0, NFC, GPS, Wi-Fi b/g/n/ac, una porta USB Type-C e Android 11.

In copertina Xiaomi Mi 11 5G