Il treno di rumor e leak su Samsung Galaxy A52 non si ferma neppure per un giorno e, dopo averci dato modo di scoprire che il device sarà molto probabilmente resistente all’acqua, in queste ore apprendiamo nuove informazioni sul prossimo medio gamma del colosso sudcoreano.

Una feature assente da diversi anni

Secondo quanto pubblicato da Roland Quandt su Twitter, sembra proprio che il device di Samsung implementerà una feature che Samsung era solita rendere esclusiva per la fascia alta di smartphone: la stabilizzazione ottica delle immagini (OIS). Infatti, il leaker indica che il sensore principale da 64 MP di Samsung Galaxy A52 dovrebbe implementare la stabilizzazione delle immagini per le foto e per i video.

Il resto del comparto fotografico di Samsung Galaxy A52 dovrebbe presentare un sensore ultra grandangolare da 12 MP con angolo di visuale di 123°, un sensore macro da 5 MP con angolo di visuale di 78° e un sensore di profondità da 5 MP con angolo di visuale di 85°. Se il leak pubblicato da Quandt dovesse rivelarsi veritiero, si tratterebbe di un ritorno al passato davvero interessante per Samsung che, alcuni anni fa, aveva portato l’OIS su Samsung Galaxy A5 (2016) e Samsung Galaxy A7 (2016).

Vi ricordiamo, infine, che Samsung Galaxy A52 è atteso con un display Super AMOLED da 90 Hz con luminosità massima da 800 nit, Android 11, processore Qualcomm Snapdragon 720G, 6/8 GB di RAM, 128/256 GB di storage e una batteria da 4500 mAh con ricarica rapida da 25 W.