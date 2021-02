Notoriamente Huawei sfrutta il mese di marzo come finestra temporale di lancio della serie di fascia alta Huawei P(x), e sembra proprio che quest’anno il colosso cinese abbia intenzione di rispettare la tradizione. Infatti, secondo alcune informazioni condivise in rete, sembra che Huawei P50, Huawei P50 Pro e Huawei P50+ saranno presentati in un evento che si terrà l’ultimo weekend del mese di marzo, quindi nei giorni che vanno dal 26 al 28 marzo.

Lancio previsto tra il 26 e il 28 marzo

Sebbene le informazioni disponibili sui tre device di fascia alta siano ancora piuttosto limitate, i rumor indicano che Huawei avrebbe completato la fase di design degli smartphone e che a breve dovrebbe partire la fase di produzione di massa. È ancora da stabilire in che modo il design della serie Huawei P50 dovrebbe essere differente dalla famiglia Huawei P40, ma sembra che le vere novità sarebbero legate al comparto fotografico – da sempre uno dei punti di forza della serie Huawei P(x).

Per quanto riguarda il comparto hardware, alcune fonti indicano che gli smartphone farebbero affidamento a due SoC differenti: Huawei P50 vedrebbe l’utilizzo del processore Kirin 9000E, mentre il SoC Kirin 9000 sarebbe invece integrato su Huawei P50 Pro e Huawei P50 Pro+. Infine, i display di tutti e tre i device dovrebbero essere di tipo OLED, con LG, Samsung e BOE incaricati di fornire le unità a Huawei.