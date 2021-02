Con l’avvicinarsi del mese di marzo iniziano a farsi sempre più insistenti i rumor sulle probabili caratteristiche della nuova generazione di smartphone di fascia alta di Huawei, ed in queste ore abbiamo la possibilità di scoprire in anteprima alcune novità su Huawei P50.

Nuovo sensore d’immagine su Huawei P50

Secondo alcune informazioni condivise su Weibo da un leaker, sembra che Huawei P50 arriverà sul mercato con importanti novità per quanto riguarda il design industriale e le caratteristiche del modulo fotografico. Come ben sappiamo la serie di smartphone di fascia alta di Huawei ha sempre colpito per l’enorme qualità dei sensori integrati, e sembra proprio che il colosso cinese voglia perseguire la stessa strada anche la con la serie Huawei P50.

Il leaker indica che l’azienda starebbe ancora lavorando assieme a Leica per l’integrazione di un sistema fotografico munito di un nuovo sistema in grado di offrire scatti ancora più dettagliati sotto tutti i punti di vista.

In arrivo sensori selfie da 100 MP

Se le fotocamere principali posteriori hanno superato la soglia dei 100 MP di risoluzione da ormai qualche anno, i sensori selfie non si sono mai spinti oltre i 44 MP. Il motivo di tale limite è molto spesso relativo allo spazio necessario alla implementazione di sensori ad alta risoluzione, cosa che cozza con la necessità dei vari OEM di non “invadere” il display frontale con notch o fotocamera punch hole troppo vistose.

Ebbene, secondo le ultime informazioni pubblicate su Weibo dal classico Digital Chat Station, sembra proprio che stiano per arrivare i primi sensori selfie da 100 MP (quindi da 108 MP). Non è ancora chiaro quale sarà il primo smartphone a montare un sensore di questo tipo, ma restiamo in attesa di scoprire come verrà implementato senza rubare spazio prezioso al display principale.