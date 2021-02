Dopo il lancio di Huawei Mate X2 dell’altro giorno, si è tornati a parlare del futuro di Huawei e più nello specifico di HarmonyOS, il sistema operativo proprietario nato proprio a seguito del ban USA e dell’entrata dell’azienda nella Entity List americana. Durante il lancio del nuovo foldable abbiamo scoperto che l’azienda ha in mente di lanciare HarmonyOS nel mese di aprile, ma quest’oggi un nuovo rumor svelerebbe i piani dell’azienda per quanto riguarda il primo device che monterà l’OS di default.

Un punto di svolta per Huawei

Secondo le informazioni condivise in rete, sembra che Huawei P50 possa essere il primo smartphone Huawei a montare HarmonyOS di default. Non è chiaro se questa informazione condivisa faccia riferimento alla versione Huawei P50 per il mercato cinese o anche per il mercato occidentale, ma ci sentiamo più inclini a credere che la compagnia abbia intenzione di seguire la strategia del dual boot che avevamo discusso in una news relativa ad alcuni rumor su Huawei P50 Pro.

Scegliere di commercializzare Huawei P50 in Occidente senza dare la possibilità di utilizzare Android ci sembra una forzatura, sebbene una prova della beta di HarmonyOS 2.0 abbia mostrato quanto il team di sviluppo dell’OS si sia ispirato ad Android 10.

Cosa ne pensate di questo rumor? Secondo voi Huawei P50 arriverà con solo HarmonyOS o anche con Android? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.

In copertina Huawei P40 Pro+