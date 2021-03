Il rapporto tra WhatsApp e la privacy è stato sempre turbolento, a maggior ragione da quando la compagnia ha dichiarato l’inevitabile cambiamento dei termini di servizi che vedrà l’app ancora più legata a Facebook. Per venire incontro ai tanti utenti preoccupati sulla gestione della privacy da parte del colosso statunitense, sembra che l’azienda stia lavorando ad una feature piuttosto interessante: l’autodistruzione delle immagini condivise in chat.

Immagini che si autodistruggono

Secondo le informazioni scoperte dal sempre affidabile WABetaInfo, scopriamo che il team di sviluppo è impegnato nell’implementazione della feature sia su Android che su iOS. Una volta disponibile a tutti, ogni immagine condivisa in chat con un’altra persona non solo si autodistruggerà secondo un timer personalizzabile, ma non potrà essere copiata o importata – il limite di tempo può essere aggirato scattando uno screenshot della chat, in quanto l’applicazione non ha ancora implementato la feature che ne blocca l’utilizzo.

Previous Next Fullscreen

Dalle immagini condivise su Twitter si evince, inoltre, che nel caso in cui un utente esca dalla chat in cui è stata condivisa una immagine che si autodistruggerà, non sarà più in grado di visualizzarla una volta rientrato. La feature, una volta implementata nella sua forma definitiva, avrà una funzionalità del tutto simile a quella dei messaggi effimeri.