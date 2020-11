Da tempo si susseguono anticipazioni su una nuova feature a cui il team di WhatsApp sta lavorando ed in virtù della quale gli utenti avranno la possibilità di fare scomparire i messaggi inviati dopo un certo periodo di tempo e ciò sia nelle chat individuali che in quelle di gruppo.

In attesa che tale funzionalità venga messa a disposizione di tutti gli utenti, è lo stesso team di WhatsApp a fornirci qualche anticipazione attraverso una pagina del sito dedicato alle FAQ.

Come funzionerà questa attesa novità di WhatsApp

Ecco come viene presentata la feature dagli sviluppatori, chiamata “messaggi effimeri”:

È possibile inviare messaggi temporanei in WhatsApp attivando i messaggi effimeri. Quando questa opzione è attiva, i nuovi messaggi inviati in una chat individuale o di gruppo non saranno più visibili dopo sette giorni. La selezione più recente controlla tutti i messaggi nella chat, ma non riguarda i messaggi inviati o ricevuti prima di aver attivato i messaggi effimeri. All’interno di una chat individuale, sia tu che il tuo contatto potete attivare o disattivare i messaggi effimeri. All’interno di una chat di gruppo, solo gli amministratori possono attivare o disattivare i messaggi effimeri.

Queste sono ulteriori precisazioni sul suo funzionamento e su cosa potrebbe avvenire in determinate circostanze:

Se un contatto non apre WhatsApp per sette giorni, il messaggio scomparirà. Tuttavia, l’anteprima del messaggio potrebbe comunque essere ancora visibile nelle notifiche fino all’apertura di Whatsapp.

Quando rispondi a un messaggio, viene citato il messaggio iniziale. Se rispondi a un messaggio effimero, il testo citato potrebbe rimanere visibile nella chat anche trascorsi i sette giorni.

Se un messaggio effimero viene inoltrato a una chat in cui i messaggi effimeri sono disattivati, questo resterà visibile nella chat inoltrata.

Se un utente esegue un backup quando il messaggio effimero è ancora visibile, questo verrà incluso nel backup. I messaggi effimeri verranno cancellati quando un utente esegue il ripristino da un backup.

Il team di WhatsApp consiglia di usare questo tipo di messaggi soltanto con i contatti fidati, in quanto il destinatario potrebbe inoltrare o fare uno screenshot di un messaggio effimero e salvarlo prima che non sia più visibile oppure copiare e salvare il contenuto di un messaggio effimero o scattare una foto con un altro dispositivo prima che non sia più visibile.

Infine, per quanta riguarda i contenuti multimediali inclusi in tale tipo di messaggi, gli sviluppatori ricordano che per impostazione predefinita vengono scaricati automaticamente e, nel caso in cui dovessero essere attivati i messaggi effimeri, i file multimediali inviati nella chat saranno visibili solo temporaneamente ma verranno salvati sul telefono (ovviamente se sono attive le impostazioni di download automatico).

Resta da capire quando tale feature sarà effettivamente rilasciata e se saranno apportate delle modifiche prima di quel momento.