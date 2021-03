In queste ore Xiaomi Mi 10T Lite e Redmi K20 iniziano a ricevere l’aggiornamento firmware alla MIUI 12 basata su Android 11.

Novità aggiornamento 12.1.1.0RFJCNXM e 12.0.1.0.RJSEUXM

Redmi K20 si sta aggiornando al firmware 12.1.1.0RFJCNXM in versione stable beta, ormai una consuetudine per l’azienda prima di pubblicare un nuovo aggiornamento del sistema operativo in versione stabile. Xiaomi Mi 10T Lite, dal canto suo, riceve l’aggiornamento 12.0.1.0.RJSEUXM con Android 11 la MIUI 12 in versione beta.

Come aggiornare Redmi K20 e Xiaomi Mi 10T Lite

Per installare le due versioni del sistema operativo è necessario effettuare il flash della build tramite i link sottostanti. Prima di procedere al download e alla installazione dell’immagine di sistema, è bene considerare la necessità di disporre della custom recovery TWRP e di possedere un account Mi autorizzato.

Sottolineiamo, inoltre, che è consigliato scaricare gli aggiornamenti solo se non si ha intenzione di attendere il rilascio dell’update ufficiale da parte dell’azienda. Sebbene la fase di stable beta sia quella più prossima alla versione definitiva del sistema operativo, è pur sempre possibile incappare in qualche bug (anche grave) sfuggito al team di sviluppo.

Per tale motivo, il nostro consiglio è quello di considerare l’attesa di qualche settimana ma con la sicurezza di installare un OS stabile e controllato.

Scarica l’update per Redmi K20 | Scarica l’update per Xiaomi Mi 10T Lite