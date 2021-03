Google Play Services per AR, precedentemente conosciuto come ARCore, permette agli utenti Android di utilizzare alcuni sensori presenti negli smartphone e la fotocamera per aggiungere nell’ambiente circostante alcuni elementi in AR.

Arriva il supporto alle doppie fotocamere

Come scoperto dai colleghi di Android Police a seguito dell’aggiornamento 4.5 di Google Play Services per AR, Google è finalmente pronto ad offrire il pieno supporto agli smartphone con doppia fotocamera. Si tratta di un cambiamento decisamente importante in quanto, come i nostri occhi ci permettono di valutare la profondità e la distanza degli oggetti, due fotocamere svolgono lo stesso identico ruolo offrendo così un’esperienza utente più gradevole – la GIF sottostante funge da chiaro esempio di come cambia il posizionamento di elementi AR.

Al momento, il supporto, come indicato dalla pagina di Google, è esteso solo a Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL, con la speranza che anche gli smartphone Google Pixel 5 e Google Pixel 4a 5G verranno presto supportati da questa notevole novità. E per gli altri smartphone Android? Non è ancora chiaro quando il supporto alla doppia fotocamera sarà disponibile anche sugli altri device Android, ma è lecito presupporre che il team AR di Google stia già lavorando con i vari OEM per offrire questa feature al maggior numero possibile di utenti.

Scarica Google Play Service per AR



Miglioramenti per Android Auto

Android for Cars App Library fa riferimento ad un set di librerie per gli sviluppatori fondamentali per la creazione, il design e il test di appliczioni per la piattaforma di Android Auto. In queste ore il colosso di Mountain View annuncia che Android for Cars App Library è finalmente disponibile in Android Jetpack come androidx.car.app.1.0.0-beta01. L’arrivo della beta permette agli sviluppatori di utilizzare tante funzioni in più, come ad esempio il GridTemplate ben visibile nell’immagine sottostante.

La novità di Android Car si aggiunge a quella relativa alle API Screen Extension, ovvero quelle utilizzate dagli sviluppatori per testare e realizzare applicazioni per dispositivi foldable, con display arrotolabili e smartphone con doppio display. Un nuovo commit pubblicato da Google, svela che il team di sviluppo sta lavorando alle API Screen Extension ideali ad esempio per posizionare elementi della UI nel display secondario e via discorrendo.

Al momento le API sono flaggate come “sperimentali“, ma è solo questione di tempo prima che gli sviluppatori faranno tesoro della novità per realizzare applicazioni molto interessanti.