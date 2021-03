Dal binomio WINDTRE – Huawei nascono i Huawei Days: la nuova iniziativa promozionale è spuntata in queste ore sul sito ufficiale del noto operatore, è attiva nei punti vendita fisici aderenti e prevede sconti fino a 300 euro su vari smartphone e tablet del brand cinese.

A meno di proroghe dell’ultimo minuto, i Huawei Days rimarranno attivi per altre due settimane esatte: la scadenza è attualmente fissata per il 14 marzo 2021.

Gli sconti previsti vanno da un minimo di 30 euro ad un massimo di 300 euro e sono validi per l’acquisto in un’unica soluzione dei modelli facenti parte della selezione, che comprendono un solo tablet e sei smartphone. Come spesso accade, si tratta di sconti applicati sui prezzi di listino, pertanto non è impossibile che gli stessi modelli siano reperibili altrove anche a prezzi più vantaggiosi.

Ecco tutte le offerte dei Huawei Days di WINDTRE:

Huawei MediaPad T5 10 a 249,90 euro invece di 279,90 euro (sconto di 30 euro).

Per maggiori dettagli o per cercare subito il punto vendita WINDTRE più vicino a voi, vi rimandiamo alla pagina ufficiale dell’iniziativa:

Offerte Huawei Days di WINDTRE

Potrebbe interessarti anche: Recensione Huawei MATE 40 Pro: tanta potenza ma soprattutto tante novità