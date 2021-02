Conoscete fino in fondo il vostro smartphone Samsung Galaxy? Potreste non sapere dell’esistenza di Samsung Galaxy Labs, una suite di app simile a Good Lock ma pensata per l’ottimizzazione del sistema: il produttore sud-coreano ha di recente introdotto qualche novità e aggiornato i vari moduli, soprattutto per i dispositivi con One UI 3.0.

Samsung Galaxy Labs: le app “nascoste” per ottimizzare lo smartphone

Samsung Galaxy Labs funge da contenitore per altre applicazioni, ma non tutte sono disponibili sull’intera gamma di smartphone del produttore sud-coreano. Su Android 10 possiamo ad esempio trovare File Guardian (per ripristinare file cancellati), Battery Tracker (per tenere sotto controlli i consumi), Battery Guardian (per aiutare a estendere la durata della batteria) e Galaxy App Booster (per migliorare le prestazioni delle app).

Sulla One UI 3.0 e 3.1, basate su Android 11, possiamo anche trovare le nuove Thermal Guardian e Memory Guardian: la prima permette di impostare un diverso livello di temperatura di guardia dello smartphone, per poter di fatto scegliere tra maggiori performance o efficienza energetica, e di controllare lo storico delle temperature delle ultime ore; la seconda consente di gestire meglio la memoria RAM: utile soprattutto per i dispositivi di fascia più bassa.

Potete saperne di più sulle app di Samsung Galaxy Labs con il nostro video dedicato, che trovate qui sotto. Le conoscevate già tutte? Ricordatevi che non tutti questi moduli risultano compatibili con l’intera gamma di smartphone della casa sud-coreana. Per scaricarli potete rivolgervi al Galaxy Store.