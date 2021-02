Il 2020 è stato un anno terribilmente difficile per tutti, comprese le aziende hi-tech che hanno subito un calo vertiginoso delle vendite e in alcuni casi rinviato di qualche mese i piani di lancio di nuovi prodotti. Samsung, come maggiore produttore al mondo di smartphone, non è stata certamente immune da questi fattori, anzi.

Samsung Galaxy S21 è il punto di svolta

Come viene indicato da una ricerca di Counterpoint Research, il 2020 di Samsung è caratterizzato da prestazioni altalenanti. Nonostante sia riuscito ad accrescere il market share in Europa dal 31% (2019) al 32% (2020), l’azienda si è ritrovata a vendere meno dispositivi rispetto a quelli commercializzati nel 2019. Secondo le stime di Counterpoint Research, il colosso sudcoreano ha venduto 59,8 milioni di smartphone nel 2020, un calo piuttosto importante rispetto ai 67,9 milioni del 2019.

Sebbene Huawei abbia perso molto terreno per via del ban USA, Samsung non è riuscita a sfruttare a pieno questo vantaggio per via dell’incredibile competizione di Xiaomi, OPPO e Realme – le uniche compagnie che non hanno subito un calo di market share nel 2020. Le prestazioni altalenanti di Samsung sottolineano inoltre la tiepida risposta del mercato verso Samsung Galaxy S20: gli ex top di gamma non hanno generato quanto sperato, ma anzi si sono visti superare da modelli di fascia media come Samsung Galaxy A51 e Samsung Galaxy A71.

Counterpoint Research è però convinto che il lancio di Samsung Galaxy S21 permetterà all’azienda di recuperare il terreno perso, portandola così a guidare la classifica dei maggiori venditori di smartphone in Europa per il 2021.