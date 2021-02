Nelle scorse settimane, a partire dall’11 gennaio 2021, diversi utenti TIM avevano iniziano a ricevere alcune comunicazioni tramite SMS su diverse modifiche contrattuali per le offerte mobile a tempo disponibili sulla loro linea. Ebbene, oggi, 15 febbraio 2021, tali modifiche contrattuali sono diventate operative con anche l’eventuale riduzione del costo mensile delle offerte.

Al via le modifiche contrattuali con TIM

Entrando nel dettaglio, una delle modifiche contrattuali indicate dall’operatore mobile italiano riguarda il meccanismo di gestione del traffico dati mensile in scadenza sulla SIM. Esso, invece di essere conteggiato in ore di navigazione rimanenti, viene adesso indicato in Giga di traffico restanti, come del resto avviene su tutte le altre offerte TIM in catalogo.

Purtroppo, però, non siamo a conoscenza delle lista delle offerte interessate da queste modifiche contrattuali. In ogni caso, però, nel caso in cui non foste intenzionati a sottostare alle novità relative ai cambiamenti di TIM, potete disattivare l’offerta pur mantenendo attiva la linea mobile con l’operatore telefonico.

Nel caso in cui foste stati interessati da questa nuova campagna di modifiche contrattuali e vogliate maggiori informazioni su di essa, potete contattare il servizio clienti al numero 119 oppure utilizzare il sistema di risposta interattivo al numero 409164.

