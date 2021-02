Huawei sta sviluppando e migliorando il suo ecosistema software Huawei Mobile Services (HMS) a un ritmo sostenuto e ora ha introdotto un altro aggiornamento per la sua app di navigazione.

Dopo la recente l’introduzione degli orari dei ristoranti, a partire da questa settimana Petal Maps offre la navigazione con i mezzi pubblici in 16 paesi e fornisce la pianificazione del percorso in bicicletta in 11 paesi.

Huawei aggiunge la pianificazione del percorso e il trasporto pubblico a Petal Maps

La nuova versione di Petal Maps offre più opzioni di percorso, durata e informazioni dettagliate per evitare la pianificazione del tragitto giornaliero. Gli orari delle partenze, delle fermate e di arrivo stimati di autobus, metropolitana leggera, traghetti e treni sono online in Australia, Belgio, Lussemburgo, Canada, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Finlandia, Francia, Spagna, Germania, Svizzera e altri paesi.

Le indicazioni stradali per i ciclisti saranno disponibili nei seguenti paesi: Germania, Danimarca, Spagna, Finlandia, Francia, Regno Unito, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Polonia e Svezia.

Petal Maps è disponibile esclusivamente tramite AppGallery e funziona praticamente su tutti i dispositivi Huawei e HONOR. L’app supporta anche le Air Gesture, una funzionalità che permette di interagire con lo smartphone senza toccare il dispositivo esclusiva della serie Huawei Mate 40. La scorsa settimana Huawei ha rilasciato l’aggiornamento di sicurezza di febbraio 2021.