Come diretta conseguenza del ban USA contro Huawei, adesso potenzialmente in fase di revisione sotto l’amministrazione del Presidente Joe Biden, il colosso cinese si è trovato costretto a mettere in piedi non solo un sistema operativo alternativo (HarmonyOS), ma anche i Huawei Mobile Services (HMS) come alternativa ai Google Mobile Services (GMS).

Tante novità attese da tempo

Petal Maps è una delle tante nuove applicazioni che il team di sviluppo di Huawei ha realizzato per HMS, ed in queste ore l’applicazione ricevere un nuovo update su AppGallery che va ad aggiungere diverse funzionalità attese e decisamente importanti.

Aggiornando l’app all’ultima build disponibile, è possibile notare l’arrivo degli orari di apertura/chiusura di ristornati (per adesso disponibile solo per McDonald’s e KFC), le informazioni circa il trasporto pubblico locale per metro, treni, tram e altro per Milano e Roma, la possibilità di scegliere il percorso per raggiungere la meta in bici, a piedi o tramite il trasporto pubblico, oltre che evitare i pedaggi.

Se possedete uno smartphone con HMS e volete provare Petal Maps, l’applicazione può essere scaricata tramite AppGallery oppure direttamente da questo link dello store sul web.

Ringraziamo Nicolò