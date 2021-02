Di accessori per gli smartphone ce ne sono un’infinità sul mercato e capire cosa è davvero utile e cosa no è sempre un’impresa ardua. Con la nostra rubrica sui gadget quindi cerchiamo di darvi un’idea su quali sono i più validi dopo un’attenta valutazione.

La puntata di oggi è particolarmente concentrata su accessori per la ricarica degli smartphone e non solo, sia in termini di efficacia (e quindi velocità), sia in termini di comodità che di efficienza, a cui aggiungiamo un gadget invece più curioso.

Witty Battery Saver

Witty è un’azienda italiana che si è concentrata nel capire come poter allungare la vita utile della batteria degli smartphone. Le batterie attuali infatti soffrono se vengono caricate ulteriormente rispetto alla capacità massima in quanto viene mantenuta una tensione più elevata di 4.35V che, a lungo andare, può deteriorare la capacità della stessa.

Una possibile soluzione, come vi abbiamo spiegato nel nostro approfondimento su come ricaricare correttamente la batteria dello smartphone, è scollegare l’alimentazione una volta raggiunto l’80% di carica, difficile però da attuare nella vita frenetica di tutti i giorni. Witty cerca quindi di proporre un’alternativa facendo scendere la tensione da 4.35 ai più canonici 4.15 Volt, conservando di fatto al massimo le capacità.

Witty è compatibile con quasi tutti i dispositivi elettronici come smartphone, reflex, fotocamere compatte, cuffie, power bank, etc. Supporta fino a 20W con 5V 4A oppure la Quick Charge 3 di Qualcomm 9V 2A.

È disponibile sul sito ufficiale al prezzo di 29,95€ ma se ne acquistate di più, potrete ottenere ulteriori sconti.

Xiaomi Power Bank + Stand da 10000mah

Questo 2-in-1- di Xiaomi indubbiamente vi risulterà comodo sia durante le ore alla scrivania sia quando si esce con la batteria scarica. Questo prodotto infatti è composto da due pezzi: una basetta di ricerca con un alloggiamento per lo stand che altro non è che un Power Bank da 10.000 mAh con tanto di ricarica Wireless.

Comodo, pratico, e soprattutto funzionale; È dotato di ricarica rapida a 30W e ricarica wireless fino a 15W. Peccato che il connettore di ricarica del PowerBank sia proprietario e non type-c che avrebbe reso ancor più universale questo prodotto.

Il suo costo è di circa 37,9 Euro, disponibile su BangGood con coupon BGXiaomi30WBank

Paprang Mini Stampante termica

L’estetica di questo gadget è decisamente poco riconoscibile, tutto sembra fuorché quello che ovvero una mini stampante termica che quindi non ha bisogno di cartucce.

I fogli che utilizza sono da 57×30 mm mentre la risoluzione di stampa è di 200 DPI, non elevatissima ma sufficiente per scritte sufficientemente grandi, quindi appunti o per stampare delle fotografie in bianco e nero da conservare.

Per stampare è necessario scaricare sul Play Store l’applicazione ufficiale che offre poi diverse modalità di stampa ma soprattutto diversi template come liste della spesa o to do list che, una volta compilate, possono essere stampate.

Il suo costo non è eccessivo, pari a circa 42 Euro, e ogni rotolo di carta costa all’incirca tra 1-2 Euro di cui potete acquistarne anche in differenti colorazioni. Disponibile su Cafago.com

Requisiti di sistema: Android 4.0 e IOS8.0 o versioni successive Dimensioni;

8,3 * 8,3 * 4,5 cm / 3,27 * 3,27 * 1,7 pollici;

Peso: 160g.

Aukey PD Wall Charger da 65W

Questo caricabatterie Aukey è decisamente utile a chi ha dispositivi che supportano una ricarica molto veloce o che banalmente necessitano di tanta potenza. È compatto nel design, pesa 102 grammi, ed è dotato di due porte: una Type-A e una Type-C. Da quest’ultima può erogare fino a 65W se utilizzata da sola, oppure può dividere l’erogazione tra le due porte in maniera intelligente in base alle necessità del dispositivo collegato.

Si tratta del modello PA-B3 e queste sono le principali specifiche:

Uscita USB-C: (65 W Potenza erogata 3.0) DC 5 V 3A, 9 V 3A, 12 V 3A, 15 V 3A, 20 V 3.25 A;

Uscita USB: DC 5V 2.4A;

Dimensioni: 52 x 52 x 30 mm / 2,05 “x 2,05″ x 1,18”.

Attualmente si trova in offerta a 39,09€ invece di 45€ su Amazon.