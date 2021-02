Il folle prezzo di listino di Sony Xperia Pro viene in qualche modo giustificato dalle particolari feature che il team di sviluppo Sony ha integrato all’interno del dispositivo dell’azienda giapponese, soprattutto per quanto riguarda la fotografia. Infatti, grazie alla porta micro HDMI, Sony Xperia Pro può essere utilizzato come mirino professionale di alcuni modelli di macchine fotografiche Sony seria Alpha. Questa funzionalità, sommata alla presenza della connettività 5G, rendono il device perfetto per i videomaker che possono effettuare lo streaming di ciò che stanno riprendendo con le fotocamere Alpha direttamente con lo smartphone.

Una feature ideale per i videomaker

Però, come viene notato da un utente su Reddit in merito alle feature presenti all’interno dell’aggiornamento ad Android 11 per Sony Xperia 1 II, sembra proprio che la compagnia voglia offrire la stessa identica feature anche per lo smartphone sopracitato. Per sfruttare la possibilità di utilizzare Sony Xperia 1 II come monitor esterno per la fotocamera, basta semplicemente collegare il device alla macchina fotografica tramite un cavo USB Type-C > HDMI.

Ma non finisce qui: il changelog ufficiale relativo ad un aggiornamento software per la macchina fotografica digitale Sony ZV-1, indica a chiare lettere che gli utenti possono utilizzare Sony Xperia 1 II o Sony Xperia 5 II come display secondario per effettuare lo streaming live e leggere la chat. Tutto ciò ci porta a credere che l’aggiornamento ad Android 11 per Sony Xperia 5 II abiliti la stessa identica feature vista qualche riga più su Sony Xperia 1 II.

La volontà di Sony di rendere disponibile questa killer feature di Sony Xperia Pro anche sui più economici Sony Xperia 1 II e Sony Xperia 5 II, da un lato potrebbe intaccare le vendite del top di gamma e dall’altro spingere videomaker a scegliere Xperia 1 II o Xperia 5 II possibilmente scoraggiati dal prezzo esagerato di Sony Xperia Pro.