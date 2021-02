Mentre la maggior parte dei produttori è impegnata a rilasciare Android 11 sui propri smartphone, c’è chi è riuscito solo ora a pubblicare l’aggiornamento ad Android 10. Nel frattempo Samsung e Huawei rilasciano aggiornamenti per le proprie cuffie true wireless di fascia alta che portano miglioramenti e ottimizzazioni.

Motorola Moto G8 Play riceve… Android 10

“Meglio tardi che mai” deve aver pensato Motorola quando ha deciso di rilasciare l’aggiornamento contenente Android 10 per Motorola Moto G8 Play, presentato nel 2019 e fermo ad Android 9.0 Pie. Al momento l’aggiornamento sembra essere limitato al solo Brasile, ma è più che probabile che nel corso delle prossime settimane verranno raggiunti anche i modelli commercializzati in altri Paesi. Ci sono voluti 15 mesi per il rilascio dell’aggiornamento, tanti anche per un modello di fascia bassa, che conferma come Motorola, che ha da poco aggiornato anche Motorola One Macro ad Android 10, sia in difficoltà su questo fronte.

Oltre ad Android 10, con tutte le funzioni come benessere Digitale, Smart Reply, modalità cura e le nuove gesture, il nuovo aggiornamento porta anche le patch di sicurezza del mese di dicembre. Il changelog, che vedete qui sotto, non riporta altre novità degne di nota e ricorda che nessun dato verrà cancellato.

ANC migliorato per Samsung Galaxy Buds Pro

Sono decisamente più recenti le Samsung Galaxy Buds Pro, presentate il mese scorso insieme alla serie Galaxy S21. Samsung ha avviato il roll out di un nuovo firmware per le sue cuffie TWS, con un miglioramento delle prestazioni per quanto riguarda la cancellazione del suono e la modalità ambiente.

Migliorano anche la stabilità e l’affidabilità degli auricolari, insieme al funzionamento con un solo auricolare. L’aggiornamento può essere installato attraverso l’app Galaxy Wearable, tramite la funzione Aggiornamento software e quindi “Scarica e installa”.

Miglioramenti per Huawei FreeBuds Pro

Anche Huawei rilascia un aggiornamento per le sue cuffie TWS di fascia alta, quelle FreeBuds Pro presentate nello scorso autunno. Anche in questo caso è interessata la funzione di cancellazione del suono, ma migliorano anche la stabilità della connessione Bluetooth e la ricarica.

Per aggiornare le cuffie è sufficiente avviare l’app AI Life, verificare che le cuffie siano collegate allo smartphone, cercare l’aggiornamento e seguire le istruzioni che compariranno a schermo. Al termine dell’aggiornamento chiudete la custodia delle cuffie e aspettate 10 minuti affinché il case venga aggiornato.