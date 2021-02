Motorola sembra essersela presa decisamente comoda con il suo Motorola One Macro, uno smartphone economico lanciato nel 2019: è servito infatti l’arrivo del 2021 perché l’azienda decidesse di aggiornare il proprio dispositivo, con Android 10.

Buon 2019: Motorola One Macro riceve Android 10

Ebbene si: a poche settimane dalla prima developer preview di Android 12, Motorola si ricorda del suo One Macro e gli regala l’aggiornamento ad Android 10; l’update è segnalato da vari utenti in varie parti del mondo, con un peso di 1,4 GB e con incluse le patch di sicurezza di novembre 2020.

Aggiornamento che sarà probabilmente l’ultimo per Motorola One Macro, vista la tradizione di Motorola di fornire ai propri smartphone economici un solo aggiornamento “major” di Android.

In compenso, i possessori di Motorola Moto G Stylus hanno di che festeggiare: è infatti in roll out (almeno nel Regno Unito) l’aggiornamento ad Android 11, con un peso di 1,1 GB e incluse le patch di sicurezza di gennaio 2021. Non resta quindi che attendere che l’aggiornamento raggiunga anche l’Italia.