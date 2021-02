OnePlus 8T è uno smartphone dal rapporto qualità/prezzo eccellente che incarna alla perfezione il DNA di OnePlus e per questo motivo – sin dal lancio avvenuto a ottobre 2020 – ha incassato molti consensi, compreso adesso quello di DxOMark per la bontà del display.

Protetto da un vetro Corning Gorilla Glass 5, il display di OnePlus 8T può essere riassunto in una serie di dati significativi: pannello AMOLED, diagonale di 6,55 pollici (circa 87% di screen-to-body ratio), risoluzione Full HD+ con 1080 x 2400 pixel, densità di circa 402 ppi, rapporto d’aspetto di 20:9 e refresh rate fino a 120 Hz.

Se tutto questo lo sapevamo già, ci resta adesso da scoprire come lo ha giudicato DxOMark nella sua recensione.

Il display di OnePlus 8T convince DxOMark

L’immagine che vedete qui sopra sintetizza la recensione che DxOMark ha fatto del display di OnePlus 8T, conclusasi con un giudizio estremamente positivo.

Il punteggio finale di 89 colloca infatti OnePlus 8T appena un punto alle spalle del capolista Samsung Galaxy Note20 5G (Snapdragon) e addirittura un punto davanti al più costoso fratello OnePlus 8 Pro.

Rispetto a quest’ultimo, l’analisi evidenzia una marcata e diffusa somiglianza di comportamento: al pari del suo parente stretto, OnePlus 8T è eccellente nella riproduzione dei colori e molto valido nel muoversi e nel rispondere al tocco.

Rispetto al modello 8 Pro evidenzia un buon miglioramento nella riproduzione dei video (70 punti contro 66), ma un peggioramento di uguale misura nel tenere a bada artefatti grafici (80 punti contro 84).

Come 8 Pro, anche 8T arranca un po’ nella categoria leggibilità, dove con 63 punti è ben staccato dal migliore (TCL 10 Pro con 74 punti). In ogni caso, come mostrano le immagini comparative seguenti, la leggibilità del display di OnePlus 8T non è per niente male con poca luce in interna, ma in esterna, all’ombra, è difficile vedere le zone scure. Sotto la luce diretta del sole viene definito leggibile ma migliorabile, inoltre viene notata una certa pigrizia del sensore di luminosità quando la luce cala e un comportamento un po’ a scatti anziché fluido quando la luce aumenta.

Al pari di altri smartphone, OnePlus 8T presenta un display meno luminoso quando guardato a certe angolazioni, ma è un comportamento in linea con la concorrenza, insomma nessuna anomalia.

Tanto per luminosità quanto per colori, viene segnalata in OnePlus 8T una lieve mancanza di uniformità lungo i bordi e in prossimità del foro della fotocamera anteriore, anche se il miglioramento rispetto al modello 8 Pro è netto. Sony Xperia 5 II e Apple iPhone 12 Pro usati come riferimento si comportano entrambi meglio, sebbene l’iPhone sia molto scuro.

Proprio la resa cromatica è uno dei principali punti di forza del display di OnePlus 8T secondo DxOMark, con una riproduzione generalmente precisa, anche se manca l’adattamento del punto di bianco a diversi tipi di illuminazione e viene segnalato qualche altro piccolo difetto come una leggera sovrasaturazione.

Di notte, con il filtro luce blu attivo, il display di OnePlus 8T diventa piuttosto scuro, ma è soprattutto il marcato colore arancione che rende la lettura più difficoltosa.

Come detto, il principale miglioramento rispetto al modello 8 Pro si nota nella riproduzione video, dove OnePlus 8T ha una migliore fedeltà cromatica e non presenta lo strano artefatto rosso scuro nelle zone scure. L’unico difetto è che la luminosità di default è un po’ bassa nei contenuti HDR10.

Sebbene i test di laboratorio abbiano evidenziato qualche incertezza, nei giochi OnePlus 8T garantisce un’esperienza sempre fluida, con un buon controllo del motion blur ma anche un leggero ritardo nel riprendere la riproduzione quando si salta in avanti e indietro in un video.

Per quanto riguarda il touch, si nota una leggera imprecisione nello zoom in nella galleria ma soprattutto una quasi assente risposta al tocco negli angoli e una difficile interazione coi bordi nei giochi. Tutto questo non cancella il pregio di un’ottima fluidità generale del device in navigazione, giochi e galleria.

A proposito dei giochi, c’è qualche incertezza a 24 e 30 fps, nessuna a 60 fps, nessun problema di ghost touch, ma un marcato problema di aliasing.

Previous Next Fullscreen

Insomma, sebbene non del tutto esente da difetti, il display di OnePlus 8T ottiene un giudizio complessivo molto buono da DxOMark. Per maggiori dettagli tecnici, in fonte trovate l’analisi integrale.