Vodafone rilancia la Special 100 Digital Edition, TIM aggiorna le offerte Wonder

In queste ore ci sono alcune novità da segnalare per Vodafone e TIM, due dei maggiori operatori telefonici nazionali: il primo sta rilanciando la classica offerta winback Special 100 Digital Edition, il secondo sta aggiornando il target delle offerte della gamma Wonder.

Vodafone Special 100 Digital Edition ancora attivabile

Similmente a quanto sta facendo ormai da qualche mese a questa parte, in questi giorni l’operatore rosso sta portando avanti una campagna promozionale via SMS: agli ex clienti contattati (si tratta di quelli che avessero lasciato in precedenza il consenso alle comunicazioni commerciali) viene proposta la Vodafone Special 100 Digital Edition, con possibilità di attivazione fino al 31 gennaio 2021, sia online che presso i punti vendita fisici.

Ecco un esempio di SMS ricevuto da alcuni attuali clienti Iliad:

«Torna in Vodafone! Solo per te 100 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 9.99 euro al mese con il nuovo Digital Service. Costo SIM e attivazione 1 cent! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663 o su voda.it/web8. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web8 entro il 31/01».

In caso di attivazione online, il cliente deve inserire il proprio numero di telefono nella pagina dedicata del sito Vodafone, raggiungibile a questo link. Il codice temporaneo a 6 cifre conseguentemente ricevuto deve essere inserito in fase di acquisto dell’offerta, con spedizione a casa e possibilità di pagamento tramite carta di credito o IBAN.

L’offerta Vodafone Special 100 Digital Edition non è esattamente nuova – esiste anche come operator attack – e prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti, 100 GB di traffico dati 4G e Happy Black incluso senza costi aggiuntivi (di norma, costa 1,99 euro al mese), il tutto al prezzo di 9,99 euro al mese, con addebito tramite credito residuo oppure Smart Pay (carta di credito o conto corrente con attivazione della Ricarica Automatica). Vodafone garantisce il prezzo bloccato per 24 mesi dall’attivazione (spingendosi oltre gli impegni assunti con l’AGCOM).

Come per tutte le offerte Digital Edition di Vodafone, sono inclusi nel prezzo i cosidetti Digital Services, ovvero l’assistenza h24 tramite canali digitali quali TOBi e l’app MyVodafone.

In aggiunta a tutto ciò, i servizi di reperibilità Chiamami & Recall, l’ascolto della Segreteria Telefonica e il servizio SMS di ricevuta di ritorno sono inclusi nel costo mensile dell’offerta.

La stessa identica offerta esiste anche in versione operator attack – dunque con target ben precisi – e permette di abbinare l’acquisto di smartphone a rate con Promo dedicata.

TIM Wonder: novità e dettagli delle offerte

Qualche giorno fa vi avevamo già segnalato il rilancio dell’offerta TIM Special xTe, a partire da ieri invece l’operatore ha deciso di aggiornare le offerte operator attack TIM Wonder disponibili online.

Con queste modifiche, esce di scena TIM Jet GPro, che si rivolgeva ai clienti ho. Mobile e Lycamobile e costava 11,99 euro al mese. Gli stessi clienti potranno adesso optare per la TIM Wonder “base”, identica per contenuti ma al contempo meno costosa.

Ecco le offerte attuali in tutti i dettagli:

TIM Wonder – Attivabile dai clienti provenienti da ho. Mobile e Lycamobile, costa 9,99 euro al mese e comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50GB – di cui 6GB in Roaming UE – in 4G (fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload).

– Attivabile dai clienti provenienti da ho. Mobile e Lycamobile, costa e comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e – di cui 6GB in Roaming UE – in 4G (fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload). TIM Wonder SIX – È attivabile dai clienti provenienti da: Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali, Digi Mobil, Spusu, Rabona Mobile, 1Mobile, Daily Telecom, WithU (Europe Energy), Green ICN, Intermatica, NTmobile, Noitel, NV Mobile, Optima Mobile, Plintron, BT Enia Mobile, BT Italia Full, Welcome Full. Costa 9,99 euro al mese e prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70 GB (di cui 6GB anche in Roaming UE) di traffico dati sotto rete 4G fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload.

– È attivabile dai clienti provenienti da: Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali, Digi Mobil, Spusu, Rabona Mobile, 1Mobile, Daily Telecom, WithU (Europe Energy), Green ICN, Intermatica, NTmobile, Noitel, NV Mobile, Optima Mobile, Plintron, BT Enia Mobile, BT Italia Full, Welcome Full. Costa e prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e (di cui 6GB anche in Roaming UE) di traffico dati sotto rete 4G fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload. TIM Wonder Four – Attivabile dai clienti provenienti da Vodafone, WINDTRE, Very Mobile e Kena Mobile, costa 18,99 euro al mese e comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 20 GB di traffico dati in 4G (di cui 10GB anche in roaming UE).

In tutti i casi viene compreso gratuitamente il piano TIM Base e Chat (di norma costa 2 euro al mese) e al momento della consegna bisogna versare 25 euro al corriere per la nuova SIM con 20 euro di traffico incluso.

Per attivare una di queste offerte vi basta recarvi al link seguente e selezionare l’operatore di provenienza:

Attiva le offerte TIM Wonder