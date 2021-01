TIM sta aggiornando in questi giorni le sue offerte con promozioni interessanti a prezzi (almeno per alcune offerte) molto convenienti, se rapportati a quelli delle offerte di alcuni operatori virtuali e semivirtuali.

TIM propone Wonder Six, Jet GPro e Wonder Four per i nuovi clienti

TIM ha aggiornato le proprie offerte, introducendo Wonder Four, Wonder Six e Jet GPro. Il primo, proposto principalmente a tutti i nuovi clienti provienenti da Vodafone e WINDTRE, viene offerto al prezzo non particolarmente economico di 18,99 euro ed include solo 20GB di traffico dati. Per quanto riguarda Jet GPro, questa è offerta solo a chi proviene da ho. Mobile ad un prezzo di 11,99 euro e con 50GB inclusi nell’offerta.

Per finire, la più conveniente al momento è l’offerta Wonder Six, offerta praticamente a tutti gli altri operatori non elencati, per la stragrande maggioranza virtuali e semivirtuali, tra cui troviamo Tiscali, Iliad, PosteMobile e molti altri. Wonder Six è proposta a soli 9,99 euro ed offre 70GB di traffico dati, oltre a minuti ed SMS illimitati su tutto il territorio nazionale come d’altronde anche le suddette offerte.

La buona notizia è che, per tutte le offerte sopra descritte, i giga inclusi diventano automaticamente illimitati qualora a casa si abbia già un contratto attivo di linea fissa con TIM e si opti per la fatturazione univoca, tramite l’opzione TIM Unica. In tal caso, i costi di tutte le offerte già viste rimarranno invariati, ma sarà eseguito automaticamente l’upgrade a giga illimitati, valido fintanto che il cliente manterrà attiva l’opzione TIM Unica.

Nel caso si cambiasse operatore di linea fissa o si facesse una disdetta della linea, l’offerta tornerà ad avere i giga originariamente previsti dalla stessa. Per verificare l’effettivo costo dell’offerta, vi basta visitare il sito ufficiale e selezionare dal menù a tendina il vostro attuale operatore telefonico.

Leggi anche: migliori offerte telefoniche