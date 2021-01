Un nuovo rapporto di Speedtest ci permette di valutare la velocità delle reti mobile e fisse in Italia a fine 2020. Dai dati raccolti durante il Q4 2020 viene evidenziata una velocità media su mobile pari a 40,83 Mbps in download e 11,45 Mbps in upload, mentre su rete fissa su passa a 76,71 Mbps in download e 30,05 Mbps in upload.

WINDTRE vola sul ramo mobile

Speedtest incorona WINDTRE come l’operatore mobile più veloce in Italia con un punteggio totale pari a 48,40, seguito subito dopo da Iliad (34,95 punti), Vodafone (34,78 punti), TIM (33,06 punti) e ho. Mobile (22,72 punti). La situazione si capovolge invece quando si va a valutare la latenza delle connessioni mobile in Italia, con TIM capolista con 33 ms di latenza, Vodafone con 37 ms, ho. Mobile con 39 ms, WINDTRE con 40 ms e Iliad con 59 ms.

Le performance circa i dispositivi mobile più veloci in Italia vedono la presenza dei soli smartohone Apple, a partire dal modello iPhone 12 Pro Max con 97,44 Mbps in download e 15,91 Mbps in upload, per finire con il modello iPhone 11 Pro. OnePlus è invece il brand con la velocità media di download più veloce durante il Q4 2020 con 50,98 Mbps, seguito poi da Apple, Samsung, Xiaomi e Huawei.

Le città italiane con la velocità media di download più veloce vedono Milano in cima alla classifica con 48,08 Mbps, Torino con 44,49 Mbps, Roma con 43,20 Mbps, Palermo con 39,91 Mbps ed infine Napoli con 36,65 Mbps.

Passando invece alla rete fissa, la latenza media è pari a 26 ms con la velocità media di download pari a 76,71 Mbps e 30,05 Mbps di upload. Tiscali si attesta come l’azienda con il miglior punteggio (69,68) seguita poi da Fastweb (55,11) e da WINDTRE (54,70). Quest’ultimo è l’operatore che offre il livello di latenza più bassa con 20 ms, seguito poi da Fastweb con 21 ms, Tiscali con 24 ms e TIM con 25 ms.

