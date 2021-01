Quella di oggi è una giornata di importanti aggiornamenti software per OnePlus, Xiaomi e Samsung, in cui OnePlus Nord riceve la seconda beta di OxygenOS 11, Xiaomi Mi A2 Lite abbraccia le patch di sicurezza di gennaio 2021 come Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy S8+.

Novità aggiornamento Open Beta 2 OxygenOS

A distanza di poco meno di 20 giorni dal rilascio della Open Beta 1, in queste ore OnePlus Nord abbraccia la Open Beta 2 di OxygenOS 11. In questo caso, come viene indicato nella nota di rilascio, la Open Beta 2 non aggiunge nuove feature ma bensì si occupa di correggere molti dei bug rilevati nel rilascio della prima beta di OxygenOS 11.

Ecco alcune delle novità più importanti:

ottimizzazione della gestione di WhatsApp in background i cui messaggi non vengono più mostrati in ritardo;

ottimizzazione del posizionamento di alcune icone nella lockscreen;

ottimizzazione della UI dell’applicazione Calcolatrice;

correzione di un bug relativo all’icona della batteria con il telefono in modalità landscape o portrait;

correzione di un bug che non permetteva l’inserimento di una sveglia;

correzione di un bug che non permetteva di impostare la SIM 2 come predefinita.

Come aggiornare OnePlus Nord

L’aggiornamento alla Open Beta 2 di OxygenOS 11 per OnePlus Nord può essere scaricato tramite OTA attraverso l’apposito pannello degli aggiornamenti. Volendo, però, è possibile entrare a far parte del team di testing scaricando l’applicazione Community da questo link.

Novità aggiornamento Xiaomi Mi A2 Lite

A distanza di due anni dal suo rilascio sul mercato, Xiaomi Mi A2 Lite inizia a ricevere gli ultimi aggiornamenti di sicurezza previsti dal suo ciclo di vita. L’azienda cinese ha avviato l’update alla versione 11.0.17.0.QDLMIXM che contiene le patch di sicurezza di gennaio 2021 e poco più.

L’update, dal peso di appena 16 MP, dovrebbe integrare anche piccole ottimizzazioni lato software e sulla stabilità generale dell’OS.

Come aggiornare Xiaomi Mi A2 Lite

L’aggiornamento 11.0.17.0.QDLMIXM per Xiaomi Mi A2 Lite è attualmente in fase di rilascio come update OTA. Potete controllarne la disponibilità tramite l’apposito pannello degli aggiornamenti.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S8

Partono dall’America Latina gli update G950FXXSBDUA3 e G955FXXSBDUA3 per Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8+ con le patch di sicurezza di gennaio 2021.

Anche in questo caso, come abbiamo visto per Xiaomi Mi A2 Lite, non è stato fatto menzione ad altre novità software eccezion fatta delle patch di gennaio.

Come aggiornare Samsung Galaxy S8

L’aggiornamento per Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8+ è attualmente in fase di rilascio in America Latina. Sarà disponibile anche nel nostro Paese nei prossimi giorni e potete controllarne la disponibilità tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.