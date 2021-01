Fino a oggi, 21 Gennaio 2021, l’offerta Vodafone Special Unlimited 50 GB a 9,99 euro al mese è attivabile effettuando la portabilità del proprio numero da TIM, WINDTRE, Very Mobile e CoopVoce ESP, ma a partire da domani, 22 Gennaio 2021, la medesima offerta Vodafone rimarrà ancora attivabile, ma con una lista di operatori di provenienza diversa.

Vodafone modifica l’offerta Special Unlimited 50 GB

In particolare queste sono le ultime ore che i clienti WINDTRE hanno a disposizione per poter attivare nei negozi Vodafone l’offerta in questione, in quanto a partire da domani e fino al 25 Gennaio 2021 l’offerta Special Unlimited a 9,99 euro al mese sarà sottoscrivibile per chi effettua la portabilità da TIM, CoopVoce (sia Full MVNO che ESP), Spusu, Tiscali Mobile e Digi Mobil.

Ricordiamo che l’offerta Vodafone Special Unlimited 50 GB 9.99 prevede sempre minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti e 50 GB di traffico dati 4G al prezzo di 9,99 euro al mese con addebito su credito residuo.

È previsto un contributo di attivazione di 5,01 euro, mentre la SIM costa 10 euro, dei quali 5 euro sono di credito telefonico.

E’ bene notare che la disponibilità di queste offerte rimane sempre limitata, per cui la loro commercializzazione può cambiare in qualsiasi momento.