TIM prepara le offerte mobile Gold Go e Silver Go e TIM Super di rete fissa

TIM, uno dei maggiori operatori nazionali di telefonia fissa e mobile, sta preparando delle novità per entrambi i listini che arriveranno ufficialmente il 18 gennaio 2021: tra le offerte di rete mobile troveranno posto le nuove TIM Gold Go e TIM Silver Go, mentre tra quelle di rete fissa TIM Super farà leva sul meccanismo di convergenza TIM Unica.

TIM Gold Go e Silver Go: informazioni e costi

Tra due giorni il listino di rete mobile di TIM accoglierà le due offerte Gold Go e Silver Go, entrambe classificabili come teleselling winback, vale a dire sottoscrivibili dagli ex clienti selezionati tramite call center con contestuale richiesta di portabilità del numero.

Va premesso che in entrambi i casi la nuova SIM ricaricabile TIM costa in promozione 10 euro con 10 euro di traffico incluso e viene spedita gratuitamente a domicilio con pagamento in contrassegno.

Le due nuove offerte non differiscono di molto dalle quasi omonime Gold Pro e Silver Pro che vi avevamo illustrato qualche settimana fa. Scopriamole nei dettagli:

TIM Gold Go – chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali e 70 GB di traffico dati al costo di 9,99 euro al mese . È disponibile per i clienti provenienti da Iliad, PosteMobile, Digi Mobile e operatori virtuali non sotto rete TIM (esclusi anche Very Mobile, ho. e Lycamobile).

– chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali e di traffico dati al costo di . È disponibile per i clienti provenienti da Iliad, PosteMobile, Digi Mobile e operatori virtuali non sotto rete TIM (esclusi anche Very Mobile, ho. e Lycamobile). TIM Silver Go – chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali e 70 GB di traffico dati al costo di 9,99 euro al mese. È disponibile per i clienti provenienti da Fastweb Full, CoopVoce (anche ESP), Tiscali, BT Italia FULL MVNO, BT Enia Mobile e Welcome Full.

Accanto a queste due nuove proposte non va dimenticata l’offerte TIM Titanium, che non è nuova, tuttavia è appetibile per un target diverso: i clienti provenienti, sempre con contestuale richiesta di portabilità, da Vodafone, WindTre, Very Mobile, ho. e Lycamobile. Al costo di 9,99 euro al mese, TIM Titanium mette sul piatto un bundle comprensivo di chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico dati.

Tutte e tre le offerte descritte sono accomunate anche dalla comprensione dei servizi di reperibilità Lo Sai e Chiama Ora di TIM (che normalmente costano 1,59 euro al mese) e del piano TIM Base e Chat (che di norma costa 2 euro al mese).

Accanto a queste, rimangono disponibili all’attivazione anche le offerte di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi, ovvero TIM Super Limited Edition, TIM Special Limited Edition e TIM Jet GPro.

TIM Super: bonus di 60 euro e TIM Unica

Sempre a partire dal 18 gennaio 2021 ci sarà anche una novità nel listino TIM di rete fissa: l’ex monopolista di Stato introdurrà una nuova promozione rivolta ai propri già clienti di rete mobile, proponendo l’offerta TIM Super con una serie di vantaggi interessanti.

Innanzitutto, realizzandosi la convergenza fisso-mobile, l’offerta darà accesso a TIM Unica e ai suoi GB illimitati di traffico dati.

In secondo luogo, i clienti potranno ottenere in promozione anche le chiamate illimitate grazie a “Per Te Voce gratis” e un bonus complessivo di ben 60 euro in fattura grazie a “Per Te Bonus 20 euro per 3 mesi”. Gli accrediti avverranno solo ad effettiva attivazione della TIM Super e a condizione che il cliente abbia mantenuto attiva l’offerta di rete mobile.

Entrando nei dettagli, l’offerta TIM Super prevede l’attivazione di una nuova linea fissa (nuova attivazione o passaggio da altro operatore) in versione Fibra (FTTH) o Mega (FTTC), costa 29,90 euro al mese (con la domiciliazione bancaria) e prevede di base internet illimitato alla massima velocità gratuita inclusa (per FTTC e FTTH), chiamate a consumo (19 centesimi di euro al minuto con uno scatto alla risposta di 19 centesimi di euro), modem TIM incluso (fra cui il TIM Hub+ con Wi-Fi 6 per FTTH) a 5 euro al mese per 48 mesi (opzione attiva di default, salvo diversa indicazione) e TIMVISION versione “base” incluso.

La parte interessante di questa promozione, che verrà proposta dai rivenditori aderenti, consiste proprio nel rendere illimitati i GB di traffico dati sulla SIM mobile dello intestatario della linea fissa, ma anche illimitate e gratuite le chiamate di rete fissa altrimenti tariffate a consumo.