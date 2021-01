Tutti contro ho.: TIM lancia Jet GPro, Kena Mobile aumenta il prezzo

La brutta vicenda della sottrazione di dati dei clienti ho. Mobile sta inevitabilmente generando delle conseguenze: come vi abbiamo spiegato questa mattina, la concorrenza ne sta subito approfittando per tirare acqua al proprio mulino: in queste ore TIM sta proponendo l’offerta operator attack Jet GPro e Kena Mobile ha pensato bene di aumentare il costo mensile dell’offerta dedicata ai clienti provenienti proprio da ho. Mobile.

TIM Jet GPro: info e costi dell’offerta

Già a partire da ieri, 7 gennaio 2021, i nuovi clienti TIM provenienti da ho., ma anche da Lycamobile e altri operatori virtuali (ad esclusione di Very e Kena), possono attivare l’offerta operator attack ricaricabile TIM Jet GPro.

L’offerta mette a disposizione ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50GB di traffico dati fino al 4G (fino a 150Mbps in download e 75Mbps in upload) a 11,99 euro al mese.

Inclusi nel costo mensile dell’offerta ci sono anche il piano TIM Base e Chat (che di norma costa 2 euro al mese) e i servizi di reperibilità Lo Sai e Chiama Ora di TIM (normalmente costano 1,59 euro al mese).

Il costo di attivazione è azzerato, tuttavia i clienti interessati devono sostenere un costo di 10 euro per la nuova SIM ricaricabile.

Per maggiori dettagli sulle offerte TIM, vi rimandiamo alla nostra pagina dedicata:

Kena Mobile aumenta il costo mensile dell’offerta

Kena Mobile ha pensato bene di aumentare di 2 euro il costo mensile dell’offerta attivabile dai clienti provenienti – tra gli altri – da ho. Mobile.

Come specificato sul sito dell’operatore, l’offerta è sottoscrivibile da chi proviene, con portabilità del numero, da Ho Mobile, Fastweb, Tiscali, CoopVoce.

Il costo del rinnovo mensile passa da 7,99 euro a 9,99 euro, ma tutto il resto rimane invariato: sono compresi minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS illimitati verso tutti i mobili e 50GB di internet 4G con velocità limitata a 30Mbps (inclusi 5,5GB in 3G per navigare in Europa).

È previsto un costo di attivazione di 3,99 euro, mentre SIM e consegna a casa sono gratis.

