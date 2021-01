Non è la prima volta che Google si ritrova ad essere costretta a rimuovere applicazioni dal Play Store per via di alcuni comportamenti che violano le regole dello store. In questi giorni il team dell’azienda statunitense si è ritrovato a rimuovere 165 app dal Play Store in quanto inviavano pubblicità e banner fuori controllo.

164 app rimosse dal Play Store

Il comportamento delle applicazioni era pressoché identico: inviavano banner pubblicitari agli utenti Android anche quando le applicazioni non erano aperte ed utilizzate, in alcuni casi rendendo quasi impossibile tornare ad utilizzare lo smartphone per quanto fossero invasive.

Questo genere di annunci sono proibiti da Google da ormai diversi mesi, ma purtroppo ancora oggi capita che alcune applicazioni sfruttino questo sistema per bombardare gli utenti Android con pubblicità senza controllo. White Ops, una società di sicurezza informatica che si occupa anche di frode pubblicitarie, ha scoperto un insieme di applicazioni che è stato scaricato più di 10 milioni di volte prima di essere individuato e messo all’attenzione di Google.

Sebbene il colosso di Mountain View abbia rimosso tempestivamente le app dal Play Store e le abbia disabilitate in remoto su tutti i dispositivi che le hanno scaricate, è necessario che gli utenti procedano alla disinstallazione manuale per rimuoverle definitivamente dal proprio dispositivo Android.

La lista completa delle applicazioni rimosse dal Play Store e responsabili di questo comportamento sono disponibili al link in fonte.